JO 2024 : la Seine a-t-elle empoisonné une triathlète belge ?

Déception pour l'équipe de France mixte de triathlon, ce lundi 5 août, à Paris. Elle partait pourtant favorite après ses bons résultats en individuel la semaine passée. Elle n'a terminé qu'à la quatrième place du relais remporté par l'Allemagne après une chute à vélo de son premier relayeur, Pierre Le Corre. Emma Lombardi, le médaillé de bronze Léo Bergère et la nouvelle championne olympique Cassandre Beaugrand n'ont pas pu combler ensuite le retard pris d'entrée.

Pour l'équipe belge, la déception a sans doute été encore plus grande : elle n'a pas pu prendre le départ et défendre ses chances. La Belgique a déclaré forfait pour l'épreuve. En cause, l'état de santé de Claire Michel, l'une des membres des Belgian Hammers, tombée malade la semaine dernière.

« Claire Michel, membre du relais, est malheureusement malade et doit se retirer de la compétition. […] La décision, comme cette communication, a été prise en concertation avec les athlètes et l'entourage », a annoncé le Comité olympique et interfédéral belge (COIB), par la voix d'un communiqué.

Selon la presse belge – qui cite des problèmes à l'estomac et aux intestins – Claire Michel est tombée malade après sa baignade dans la Seine, mercredi 31 juillet, dans le cadre du triathlon féminin, où elle a fini 38e. Le quotidien flamand De Standaard n'a même pas hésité à écrire que Claire Michel, infectée par la bactérie