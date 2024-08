JO-2024 : Gabriel Attal s'attend à de "très fortes retombées économiques dans les années à venir"

Gabriel Attal à Paris le 26 juillet 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

"Ces Jeux sont très positifs pour le pays, à tous points de vue", a assuré le Premier ministre Gabriel Attal jeudi 1er août.

Le Premier ministre Gabriel Attal est très optimiste. Selon ses dires jeudi 1er août, "on peut s'attendre à de très fortes retombées des Jeux olympiques en matière touristique et donc économique dans les années à venir", prenant l'exemple des Olympiades de Londres qui avaient engendré des conséquences positives "pendant quatre, cinq, voire six ans après".

Gabriel Attal s'exprimait en marge d'une visite du camp militaire Alain-Mimoun, qui peut accueillir 4.500 soldats chargés de sécuriser les JO. "Ces Jeux sont très positifs pour le pays, à tous points de vue", a affirmé le chef du gouvernement, répondant aux inquiétudes exprimées par des professionnels du tourisme qui observent une baisse d'affluence à Paris pendant ces JO.