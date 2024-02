JO-2024 : des négociations avec l'État dans le flou pour indemniser les entreprises dont l'activité sera perturbée

Chômage partiel, fermetures administratives et indemnisations sont au programme pour les entreprises dont l'activité sera impactée par les Jeux olympiques.

( AFP / DIMITAR DILKOFF )

Ils sont nombreux les commerces qui vont être impactés -négativement- par les Jeux olympiques à Paris. Ces garages situés dans la "zone rouge" où les voitures seront interdites, ou encore ce grand magasin de bricolage qui jouxte le Stade de France... Toutes ces entreprises situés à proximité des sites olympiques ne seront pas forcément toutes indemnisées.

Depuis que les cartes des périmètres de sécurité ont été publiées en décembre par la préfecture de police de Paris, avec les grands principes d'accès aux différentes zones, une concertation se tient pour étudier tous les cas de figure tant pour les habitants que pour les entreprises.

"On est rentrés dans le 'money time', c'est en train de s'éclaircir", explique à l' AFP Daniel Weizmann, le président du Medef Île-de-France, et référent JO. Il vient tout juste de finir de cartographier et de faire remonter les problématiques de chaque profession. Une demi-douzaine de fédérations professionnelles ont des questionnements , ajoute-t-il.

Tout va être discuté avec la préfecture de police de Paris, la préfecture de la région Ile-de-France, et in fine l'État car c'est lui qui compensera éventuellement le manque à gagner du fait de ces mesures de sécurité.

L'accès aux zones rouges des sites olympiques, où la circulation en voiture sera interdite de manière générale, est une question évidemment primordiale pour les soignants et les aidants mais aussi pour toutes les professions du dépannage (ascensoristes, serruriers, climaticiens...) . Mais la question se pose aussi pour des entreprises dont l'activité sera fortement entravée. "Vous êtes garagiste en zone rouge vous n'allez pas travailler" , explique ainsi Daniel Weizmann. Idem pour une station essence ou une grande enseigne de distribution à une porte de Paris où les clients viennent habituellement en voiture.

Des indemnisations limitées, après les JO

Mais attention, prévient le Medef Île-de-France, il n'y aura "aucune indemnisation a priori". "Il y aura un peu d'indemnisation et tout sera a posteriori", avait récemment indiqué à l' AFP une source préfectorale.

Selon Daniel Weizmann, des cas de "fermeture administrative" avec indemnisations sont en train d'être définis. Les discussions vont encore durer plusieurs semaines. "On a recensé une centaine d'agences de location de voitures courte durée dans les zones rouges", détaille-t-il encore, dont il voit mal comment elles pourraient échapper à ces "fermetures administratives".

Il n'a pas le chiffre du nombre d'entreprises ou de salariés touchés. Par exemple, est-ce que le magasin Leroy Merlin qui jouxte le Stade de France sera fermé ? "Eh bien on n'en sait rien", explique Daniel Weizmann. "Je ne vois pas comment il pourrait rester ouvert", glisse à l' AFP une source proche des discussions.

Pour les entreprises dont l'activité sera réduite, elles pourront éventuellement réclamer après les JO une indemnisation si elles ont connu "un préjudice anormal" , soit une baisse de chiffre d'affaires drastique. Et elles pourraient aussi avoir recours à du chômage partiel.

La CGT à l'affut

C'est justement un sujet pointé depuis plusieurs semaines par l'ex-leader de la CGT Bernard Thibault, vigie syndicale au conseil d'administration du comité d'organisation des JO. " Il n'est pas envisageable pour nous qu'il y ait des salariés qui perdent du salaire parce qu'il y a les JO et qu'ils sont au chômage partiel (parce qu'obligés de rester à la maison, NDLR)", explique-t-il à l' AFP .

"On essaie de faire le recensement par branches", dit-il. Les métiers du BTP et de la culture "vont être en souffrance", ajoute-t-il. Pour les livraisons, il est question de travailler la nuit mais "un maçon ne va pas abattre un mur à trois heures du matin !", poursuit-il. Le chantier de la tour Triangle situé porte de Versailles, près du parc des Expos, où se tiennent plusieurs épreuves olympiques sera stoppé pendant l'été et indemnisé, selon une source préfectorale.

Daniel Weizmann se veut rassurant, constatant "un niveau d'écoute et de considération des demandes rarement vu" .

Comme le vante le site internet anticiperlesjeux.gouv.fr lancé cette semaine à grands coups d'affiches dans les transports en commun: "les pouvoirs publics et les collectivités s'efforcent au maximum de limiter les contraintes sur l'activité des PME/TPE."

Du côté des restaurateurs et des cafetiers qui pourraient eux voir leur chiffre d'affaires grimper en flèche, ils ne sont pas ravis des consignes de télétravail données pour les professions où cela est possible.