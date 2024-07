Jeux olympiques : attention à un possible retour du Covid

Devra-t-on porter le masque dans certains stades des Jeux olympiques… ou alentour ? Ce n'est pas encore la tendance, mais le virus n'a peut-être pas fini de nous gâcher la vie. « On voit passer un peu plus de cas de Covid que d'habitude, même si cela reste encore assez rare. Il faut voir si c'est le début d'une tendance, ou non », observe le Dr Serge Smadja, président de SOS Médecins à Paris.

Le constat est le même à l'hôpital. « Incontestablement, le Covid est en légère progression. Mais cela n'a encore rien à voir avec les vagues épidémiques que l'on a connues en 2020 et 2021 », ajoute le Dr Mathias Wargon, chef du service des urgences à l'hôpital Delafontaine, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), assez proche du Stade de France où se dérouleront les compétitions d'athlétisme.

Les autorités sanitaires surveillent comme le lait sur le feu une éventuelle remontée du Covid-19, pour ne pas qu'il perturbe la fête. Santé publique France précise qu'il « met en œuvre un dispositif de veille et de surveillance sanitaires renforcé, du 8 juillet au 15 septembre, du Sars-Cov 2 », en s'appuyant notamment sur « le dispositif de surveillance microbiologique des eaux usées ».

Pour l'instant, les chiffres montrent une légère progression du virus, sans que cela soit pour autant inquiétant, car chez les médecins de ville, et à l'hôpital, les consultations pour ce motif ne dépassent pas les 1 %. Une campagne de