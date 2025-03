Jeu vidéo: le marché français marque le pas après une année 2023 historique

Des manettes de jeu. ( AFP / GLENN CHAPMAN )

Après une année 2023 record, le marché français du jeu vidéo est repassé sous la barre des 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, plombé par des ventes de consoles en berne et une offre de jeux moins attrayante, selon un bilan publié mercredi.

Avec 5,7 milliards d'euros de ventes en 2024, soit un recul de 5,8% sur un an, "on assiste à une forme de réalignement" à la suite d'un cru 2023 "exceptionnel", a relevé James Rebours, président du Syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs (Sell), auteur de l'étude avec quatre partenaires (GSD, GameTrack, IDC et Sensor Tower).

Il a également insisté sur "les difficultés économiques rencontrées par plusieurs structures françaises et internationales", alors que l'industrie du jeu vidéo traverse une crise de croissance au niveau mondial marquée par des fermetures de studios et des vagues de licenciements.

Si 2023 avait profité d'un "effet rattrapage" lié à la fin de la pénurie de composants et à de nombreuses sorties de titres post-Covid, les ventes de nouvelles consoles et de leurs jeux, qui représentent près de la moitié de la valeur du marché, sont ressorties en recul de près de 19% en 2024.

Alors que plus de 26 millions de consoles équipent les foyers français, les ventes de Playstation, Xbox et Nintendo Switch ont chuté de 35% l'an dernier et celles des jeux sur ces plateformes ont baissé de 12%.

Longtemps habitué à des taux de croissance à deux chiffres, le marché fait désormais face à un "plateau", a souligné le président du Sell, avec une progression moyenne de 2,6% par an.

Le jeu vidéo trouve toutefois des relais de croissance dans le PC et les jeux mobiles, qui représentent chacun près d'un quart du marché et ont progressé en 2024 respectivement de 9,1% et 8,2%.

Confirmant la tendance de 2023, le jeu mobile (1,6 milliard d'euros) a dépassé l'an dernier le jeu vidéo sur ordinateur (1,5 milliard d'euros).

- Switch 2 en vue -

Malgré l'abandon du nom "Fifa" il y a deux ans, l'édition annuelle de la simulation de football d'Electronic Arts (EA) continue de dominer le classement annuel des meilleurs ventes, avec 1,5 million d'exemplaires écoulés (marchés physique et dématérialisé, hors données de ventes dématérialisées de Nintendo). "EA Sports FC 25" devance "Call of Duty: Black Ops 6", qui a réalisé plus d'un million de ventes.

Dans le reste du top 20 sur consoles, seulement six autres titres sont des nouveautés, dont "Dragon Ball: Sparking! Zero" (329.000 ventes) à la 6e place et "Super Mario Party Jamboree" (309.000 ventes) en 7e position.

Alors que le mastodonte "Grand Theft Auto VI" est attendu cette année pour donner un coup de fouet au secteur, tout comme la console Switch 2, le cinquième volet de la saga "GTA", sorti il y a plus de dix ans, cumule encore près de 480.000 exemplaires vendus en 2024.

Les services de jeux à la demande comme le Xbox Game Pass de Microsoft et le Playstation Plus de Sony, qui donnent accès à un catalogue de titres contre un abonnement payant, ont connu une progression de près de 60% sur l'année, notamment poussés par l'arrivée du dernier "Call of Duty" sur l'offre du géant américain dès le jour de sa sortie.

Du côté du mobile, la quasi-totalité des revenus proviennent des micro-dépenses au sein de productions accessibles gratuitement. Numéro 2 du classement derrière "Brawl Stars", "Pokémon TCG Pocket", jeu de cartes tiré de l'univers des fameux monstres, a fait une arrivée remarquée en France fin 2024 avec cinq millions de téléchargements et 30 millions de chiffres d'affaires en à peine deux mois.