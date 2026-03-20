Jeu vidéo: ByteDance (TikTok) va vendre Moonton à Savvy Games

( AFP / ROSLAN RAHMAN )

Le groupe chinois ByteDance, maison-mère de TikTok, va vendre sa filiale jeux vidéo Moonton au groupe saoudien Savvy Games pour plus de 6 milliards de dollars, ont indiqué vendredi les entreprises et une source proche du dossier.

La compagnie basée à Pékin mène actuellement une restructuration visant à se concentrer sur ses nouvelles activités dans l'intelligence artificielle (IA), un créneau qui suscite un fort engouement en Chine parmi les géants de la tech.

Les deux entreprises ont "signé un accord pour l'acquisition de Moonton par Savvy" pour "un prix supérieur à 6 milliards de dollars" (5,2 milliards d'euros), a indiqué à l'AFP une source proche du dossier.

Elle a précisé que la transaction restait soumise à l'approbation des autorités réglementaires.

Dans une lettre interne consultée par l'AFP, Zhang Yunfan, le directeur général de Moonton, a déclaré que la société deviendrait "une filiale à 100% de Savvy" une fois la transaction finalisée, ajoutant que sa direction resterait inchangée.

"Cette transaction a fait l'objet de discussions et de délibérations approfondies", a souligné M. Zhang.

Fondé en 2014, le studio Moonton est basé à Shanghai et exploite actuellement plusieurs titres, notamment le jeu multijoueur "Mobile Legends: Bang Bang", très populaire en Asie du Sud-Est avec plus de 110 millions de joueurs actifs par mois.

Savvy Games Group est une entreprise de jeux vidéo et e-sport qui appartient au fonds public d'investissement saoudien (PIF).

"Nous sommes fiers de la croissance remarquable de Moonton, qui est devenue un acteur majeur du jeu mobile en Asie du Sud-Est. Cette transaction marque une étape naturelle dans son parcours", a indiqué à l'AFP un porte-parole de ByteDance.

ByteDance s'est lancé dans le secteur du jeu vidéo en 2018 et avait racheté Moonton pour 4 milliards de dollars en 2021, afin d'étoffer son portefeuille dans ce domaine.

ByteDance a massivement investi ces dernières années dans l'intelligence artificielle.

La société figure ainsi parmi les plus gros clients en Chine du géant technologique américain Nvidia. Elle dispose par ailleurs de la plus grande équipe de recherche en IA parmi les entreprises chinoises de la tech.

En février, elle a lancé SeeDance 2.0, un générateur de vidéos qui a impressionné le secteur par sa capacité à créer des séquences d'une qualité cinématographique à partir de simples instructions écrites.