Jennyfer: douze "potentiels repreneurs" ont déposé une offre

information fournie par AFP • 14.05.2025 • 18:34

Un an après l'évasion sanglante de Mohamed Amra au péage d'Incarville (Eure), Emmanuel Macron a rendu mercredi hommage aux agents pénitentiaires tués et blessés dans cette attaque et affiché sa "détermination" pour gagner le "combat contre la criminalité organisée". ... Lire la suite