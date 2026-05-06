Jeff Bezos remanie le système de primes du personnel de Blue Origin à l'approche de l'introduction en bourse de SpaceX, selon le Financial Times

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Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, a présenté un nouveau plan d'actionnariat destiné à ses employés afin d'apaiser le mécontentement du personnel et de rendre ses mesures d'incitation plus compétitives par rapport à celles de son concurrent, SpaceX, a rapporté mercredi le Financial Times, citant trois sources proches du dossier.

Le fabricant de fusées a présenté la semaine dernière à son personnel un programme d'incitations remanié, suite à la colère généralisée suscitée par son plan précédent, indique l'article.

Les options prévues dans le cadre de l'ancien plan ont commencé à expirer cette année sans qu'aucun versement n'ait été effectué aux employés, selon le FT.