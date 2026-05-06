Jeff Bezos remanie le système de primes du personnel de Blue Origin à l'approche de l'introduction en bourse de SpaceX, selon le Financial Times

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails tirés du rapport)

Blue Origin, l'entreprise spatiale de Jeff Bezos, a présenté un nouveau plan d'actionnariat destiné à ses employés afin de mettre un terme à l'agitation au sein du personnel et de rendre ses mesures d'incitation plus compétitives face à son rival SpaceX, a rapporté mercredi le Financial Times, citant trois personnes proches du dossier.

Les efforts de Bezos pour rendre les incitations salariales plus compétitives interviennent dans un contexte de rivalité croissante entre Blue Origin et SpaceX, la société d'Elon Musk, qui a récemment déposé une demande d'introduction en bourse aux États-Unis visant une valorisation d'environ 1.750 milliards de dollars.

Le fabricant de fusées a présenté la semaine dernière à son personnel un programme d'incitations remanié, après la colère généralisée des employés face à son plan précédent, les options de ce dernier ayant commencé à expirer sans aucun versement, a rapporté le journal.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

Blue Origin n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Plusieurs employés actuels et anciens ont déclaré au FT qu'ils étaient en colère contre le fabricant de fusées qui laissait expirer les options du programme initial après avoir fixé des critères ne permettant leur encaissement qu'en cas d'introduction en bourse ou de vente de la société.

Le nouveau plan vise à répondre à certaines de ces plaintes et fixe un nouveau prix d'exercice de 9,50 dollars par action pour les options, selon l'article du FT.

Les options sur actions sont réglées en espèces, ce qui signifie qu'elles donneront lieu à un paiement plutôt qu'à l'octroi d'une participation aux employés, précise l'article.

Le programme ajoute également à la liste des “événements de liquidité” susceptibles de déclencher un versement, et inclut désormais les levées de fonds externes ou les offres publiques d’achat, a indiqué le FT, citant des documents qu’il a pu consulter.

Dave Limp, directeur général de Blue Origin, a déclaré au personnel que le groupe n'avait pas de projet immédiat d'introduction en bourse, a rapporté le FT.