Jean Viard : « La question des retraites est celle de notre pouvoir sur le temps »

Le sociologue a longtemps travaillé sur l'organisation sociale du temps. À l'occasion de la présentation de la réforme des retraites, il rappelle que l'organisation du temps est le produit d'une longue histoire marquée par les guerres, l'exode rural et l'industrialisation. Pour le directeur de recherche associé au Cevipof – qui vient de publier son dernier essai, Un juste regard –, nous sommes en train d'assister à la sortie du modèle fordiste – une approche comptable et linéaire – du temps.

Le Point : Retraites, congés, 35 heures… on a le sentiment que la question de l'organisation du temps donne toujours lieu à des combats très intenses ?

Jean Viard : Dans le récit national français, les congés payés de 1936 sont considérés comme une innovation extraordinaire, mais l'histoire ne valide pas tout à fait notre puissance innovatrice : les nazis les avaient déjà donnés, les staliniens aussi… Entre la guerre de 14-18 et celle de 39-45, on a peu à peu mélangé le temps de non-travail des rentiers avec le temps continu du salarié, on a inventé le temps alternant travail-repos. Cette invention s'est faite sur quarante ans : il y a le samedi, la retraite, le week-end, etc.

La construction du temps moderne est un

