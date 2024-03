"Je trouve qu'on s'en sort très bien" : pour Cyril Hanouna, les polémiques ne représentent que "0,1%" de son émission, tranche l'animateur devant les députés

Cyril Hanouna est un habitué des dérapages en plateau et ses émissions ont valu ces dernières années à C8 une pluie de sanctions de l'Arcom, le régulateur des médias, pour un total de 7,5 millions d'euros d'amendes.

Cyril Hanouna à Paris, le 14 mars 2024. ( AFP / ALAIN JOCARD )

L'animateur controversé Cyril Hanouna a jugé, jeudi 14 mars devant les députés, "disproportionnées" les amendes que la chaîne C8 a reçue à cause des polémiques provoquées par son émission "Touche pas à mon poste", ces dernières ne représentant qu'une part infime de l'antenne.

"On a fait plus de 5.000 heures de direct, les faits pour lesquels on est ici aujourd'hui représentent 0,1% de l'antenne" , a déclaré Cyril Hanouna lors de son audition très attendue par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'attribution des fréquences de la TNT. "Ils n'auraient pas dû se passer pour certains d'entre eux", a-t-il toutefois concédé, avant d'ajouter : "Pour une émission en direct tous les jours qui a fait 5.000 heures d'antenne, je trouve qu'on s'en sort bien".

"On a des amendes qui, pour moi, sont disproportionnées", a-t-il estimé.

Le présentateur de "Touche pas à mon poste" (TPMP) est un habitué des dérapages en plateau et ses émissions ont valu ces dernières années à C8 une pluie de sanctions de l'Arcom, le régulateur des médias, pour un total de 7,5 millions d'euros d'amendes.

Des millions d'euros d'amendes

La moitié de ce montant vient d'un seul incident. En novembre 2022, le présentateur avait insulté en direct le député LFI Louis Boyard, qui était auparavant chroniqueur dans son émission. Cela avait entraîné une amende record de 3,5 millions d'euros pour C8 et une plainte de l'élu à l'encontre de l'animateur pour injure publique. L'animateur avait répliqué en le poursuivant pour diffamation.

"Je regrette mes propos envers Louis Boyard, mais quand Louis Boyard est venu sur le plateau, je voyais non pas un député -j'aurais dû- mais je voyais un pote qui m'avait trahi en direct", s'est justifié Cyril Hanouna. En plateau, Louis Boyard avait accusé les "cinq personnes les plus riches" de France d'"appauvrir l'Afrique". Il avait cité le milliardaire Vincent Bolloré, propriétaire du groupe Canal+, auquel appartient C8. "Je l'invite gentiment sur un sujet, il avait prémédité un happening" , a déclaré Cyril Hanouna, en jugeant que Louis Boyard avait voulu le "faire sortir de (ses) gonds" et avait "réussi".