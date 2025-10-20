« Je savais qu’il touchait plus, mais pas à ce point » : les Français sont-ils prêts pour la transparence des salaires ?

« Je n'avais aucune idée de ce que gagnaient mes collègues ou mon manageur quand j'étais en poste, raconte Léonore, 41 ans, chargée de développement de séries, en recherche d'emploi. C'est seulement quand il a quitté la boîte que j'ai découvert qu'il touchait plus de 150 000 euros par an. Plus de trois fois plus que moi ! Bien sûr, je savais qu'il touchait plus, mais pas à ce point. On ne vit pas dans le même monde, en fait. »

Même étonnement pour Julie, 33 ans, juriste, qui n'avait jamais vraiment prêté attention aux écarts de salaires au sein de sa bande de potes. Un jour, après avoir vu Coralie, une amie d'enfance, cadre dans un centre commercial parisien, réserver sans hésiter un vol pour l'autre bout du monde, elle a fini par lui poser la question. « Quand elle m'a dit 90 000 euros sans les primes, j'ai compris pourquoi elle pouvait voyager et acheter un appartement tout en vivant seule. Je ne m'étais jamais rendu compte qu'elle gagnait autant. »

En France, on peut désormais tout dire ou presque : parler de sa santé mentale, de l'équilibre fragile entre vies professionnelle et personnelle, des galères de logement ou de l'épuisement. Mais l'argent, lui, demeure une entorse aux bonnes manières, surtout quand il s'agit d'évoquer le montant de sa paie. Que l'on soit entre collègues, entre amis ou en famille, la gêne reste la même.

« C'est même considéré comme