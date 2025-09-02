Japon: le patron du géant des boissons Suntory démissionne en lien avec une enquête sur des substances illicites

Takeshi Niinami à Tokyo, au Japon, le 15 février 2016. ( AFP / TORU YAMANAKA )

Le géant japonais des boissons Suntory a annoncé mardi la démission de son charismatique directeur général, soupçonné par la police de possession de substances illégales.

Takeshi Niinami, 66 ans, fait l'objet d'une enquête en lien avec l'arrestation d'un homme dans une affaire de stupéfiants en juillet, selon l'agence de presse Jiji.

Les forces de l'ordre ont perquisitionné son domicile en août, mais il a nié toute implication et aucune substance illicite n'a été trouvée.

"M. Niinami a expliqué que l’enquête portait sur un complément alimentaire qu’il avait acheté en pensant qu’il était légal", a déclaré le président de Suntory lors d'une conférence de presse mardi à Tokyo.

"La police poursuit son enquête" et Suntory "considère que la légalité ou non de ce complément doit être décidée par les autorités policières."

"Cependant, il va de soi que nous devons nous conformer à la loi, et nous estimons qu’il est nécessaire de faire preuve de prudence lors de l’achat de compléments alimentaires", a-t-il ajouté.

Selon des sources policières citées par la chaîne de télévision Nippon TV, M. Niinami est soupçonné d'avoir reçu des Etats-Unis des produits contenant du THC, principal ingrédient actif du cannabis.

Durant la perquisition, Niinami aurait déclaré à la police qu'il pensait qu'il s'agissait d'un produit légal et qu'"une connaissance féminine le lui avait envoyé sans qu'il le lui ait demandé".

M. Niinami, qui est également à la tête de l'organisation patronale japonaise Keizai Doyukai, a rejoint Suntory Holdings en 2014, après avoir occupé le poste de directeur général de la chaîne de supérettes de proximité Lawson.

Connu pour ses prises de position franches, il avait notamment critiqué ouvertement l'ancienne plus grande agence de boys bands du Japon après les révélations sur les abus sexuels commis par son fondateur décédé en 2023.

Suntory, célèbre pour son whisky mondialement reconnu, avait nommé en mars un nouveau président, Nobuhiro Torii, en remplacement de M. Niinami. M. Torii est l'arrière-petit-fils du fondateur Shinjiro Torii.

Le Japon applique des lois strictes en matière de stupéfiants et la possession de drogues ou substances interdites peut entraîner des peines de prison. En 2024, l'ancien patron de la société japonaise d'équipement d'optique médicaux Olympus a été reconnu coupable d'achat de stupéfiants et condamné à une peine de prison ferme.

Et en 2017, un cadre allemand travaillant chez Volkswagen à Tokyo avait été arrêté pour possession de drogue.