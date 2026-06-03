Japon: Le gouverneur de la BoJ laisse entrevoir une hausse des taux ce mois-ci

Le gouverneur de la Banque du Japon, Kazuo Ueda après une réunion de politique générale de la Banque du Japon à Tokyo

par Leika Kihara

La Banque du Japon (BoJ) ‌doit examiner les avantages et les inconvénients d'une hausse des taux directeurs si les risques inflationnistes ​l'emportent sur la menace d'un ralentissement économique, a déclaré mercredi son gouverneur Kazuo Ueda.

Ces propos renforcent la probabilité d'un nouveau resserrement monétaire de la BoJ à l'issue de sa réunion des 15 ​et 16 juin, comme anticipé par de nombreux experts des marchés.

"Le Japon se trouve actuellement dans une situation où les effets ​secondaires de l'inflation résultant de la hausse des ⁠prix du pétrole brut sont susceptibles d'entraîner l'inflation sous-jacente au-dessus de la cible visée", a ‌déclaré Kazuo Ueda.

"Nous estimons qu'il est nécessaire de prendre des décisions concernant la politique future en partant de ce postulat", a-t-il ajouté.

La banque centrale japonaise déterminera ​le rythme des hausses de ‌taux futures en évaluant la probabilité que l'économie et les prix atteignent ⁠les prévisions fixées, ainsi que les risques, en faisant particulièrement attention à l'impact du conflit en cours au Moyen Orient, a-t-il poursuivi.

Kazuo Ueda a par ailleurs noté qu'il était difficile de déterminer ⁠le niveau exact ‌du taux dit "neutre", celui qui ne freine ni ne stimule l'économie.

"Nous allons examiner ⁠attentivement la réaction de l'économie japonaise aux variations des taux d'intérêt à court terme", a-t-il dit.

Après ‌les propos de Kazuo Ueda, la monnaie américaine reculait de 0,3% face au ⁠yen japonais, à 159,40 pour un dollar, confortant les anticipations du marché ⁠d'un relèvement du principal ‌taux directeur de la BoJ de 0,75% à 1% ce mois-ci.

Selon le gouverneur de la BoJ, ​les pressions sur les prix résultant du choc ‌énergétique provoqué par la guerre en Iran pourraient ne pas être temporaires et faire grimper l'inflation sous-jacente plus que ne ​le prévoit l'institut d'émission monétaire.

Si la banque centrale retarde les mesures nécessaires pour lutter contre l'inflation, elle pourrait être contrainte de relever ses taux de manière substantielle par la suite ⁠et d'imposer un lourd fardeau à l'économie, aux marchés et au système financier, a laissé entendre Kazuo Ueda.

"Si la Banque du Japon doit rester attentive aux risques de ralentissement de l'activité économique, elle doit se montrer encore plus vigilante face à la possibilité que les risques inflationnistes se concrétisent et aient un impact négatif sur l'économie", a-t-il dit.

(Reportage Leika Kihara; version française Claude Chendjou, ​édité par Benoit Van Overstraeten)