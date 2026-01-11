Japon-La Première ministre pourrait convoquer des élections anticipées en février-membre de la coalition

par Leika Kihara

La Première ministre japonaise Sanae Takaichi pourrait convoquer des élections législatives anticipées, a déclaré dimanche un membre de la coalition au pouvoir, après que des médias ont rapporter qu'elle envisager d'organiser un scrutin au mois de février.

Hirofumi Yoshimura, chef du Parti japonais de l'innovation (Ishin, abréviation de Nippon Ishin no Kai), a déclaré à la chaîne publique NHK qu'il avait rencontré vendredi Sanae Takaichi et qu'il avait le sentiment que son point de vue sur le calendrier d'une élection était entré dans une "nouvelle phase".

Ishin est allié au Parti libéral-démocrate (PLD, droite conservatrice), la formation de Sanae Takaichi, dans la coalition gouvernementale.

"Je ne serais pas surpris si elle avait pris une décision conforme aux informations relayées par les médias", a-t-il déclaré.

Le quotidien Yomiuri, citant des sources politiques, a rapporté vendredi que Sanae Takaichi envisageait d'organiser des élections anticipées le 8 ou le 15 février.

Sanae Takaishi n'a pas soufflé mot de possibles élections anticipées dans une interview accordée mardi à NHK et diffusée dimanche.

(Avec Yoshifumi Takemoto; version française Camille Raynaud)