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Japon: La BoJ devrait laisser ses taux inchangés en avril
information fournie par Reuters 20/04/2026 à 13:44

Un homme passe devant le siège de la Banque du Japon à Tokyo

Un homme passe devant le siège de la Banque du Japon à Tokyo

par Leika Kihara et Takaya Yamaguchi

La ‌Banque du Japon (BoJ) devrait s'abstenir de relever ses taux d'intérêt la semaine prochaine, ont dit ​à Reuters cinq sources, la situation au Moyen-Orient rendant les perspectives économiques et inflationnistes du pays très incertaines.

Même si la décision finale pourrait être serrée et dépendre de l'évolution des négociations ​de paix entre les États-Unis et l'Iran, la banque centrale nippone penche plutôt pour le statu quo ce mois-ci afin ​de disposer de plus de temps pour évaluer ⁠les répercussions du conflit, ajoutent-elles.

"Compte tenu de cette grande incertitude, la Banque du Japon ‌jugerait probablement opportun de ne pas changer sa politique ce mois-ci", a déclaré l'une des sources, un avis partagé par une autre source.

Une troisième source ​a déclaré que la BoJ ‌était peu susceptible de relever ses taux, les marchés ayant déjà ⁠écarté cette possibilité ce mois-ci.

Ces sources se sont exprimées sous couvert d'anonymat, car elles se sont pas autorisées à s'exprimer publiquement.

Il s'agit là de la première confirmation de la position interne ⁠de la banque centrale ‌concernant sa réunion du 28 avril.

La BoJ devrait toutefois signaler sa volonté ⁠de relever les coûts d'emprunt dès le mois de juin face à la montée des ‌pressions inflationnistes, ont indiqué les sources.

Le conflit prolongé au Moyen-Orient a compliqué les ⁠projets de l'institution visant à relever ses taux, qui restent bas.

La ⁠flambée des prix du ‌pétrole s'ajoute aux pressions inflationnistes déjà croissantes, mais menace également de nuire à une économie qui ​dépend largement des importations de carburant en ‌provenance de cette région.

Alors qu'elle était auparavant considéré comme très probable, la probabilité d'un relèvement des taux d'intérêt en avril ​a commencé à diminuer à mesure que s'estompent les espoirs d'une fin rapide de la guerre, ce qui entretient la volatilité des marchés et assombrit les perspectives économiques.

La ⁠banque centrale a ainsi commencé à s'éloigner de son discours "hawkish" pour mettre en avant les risques qui pèsent sur les perspectives économiques, le gouverneur Kazuo Ueda ayant déclaré la semaine dernière que l'incertitude liée au conflit pourrait nuire à la production industrielle.

(Reportage Leika Kihara et Takaya Yamaguchi, avec la contribution de Takahiko Wada, Makiko Yamazaki et Tamiyuki Kihara ; version française Diana Mandia, ​édité par Benoit Van Overstraeten)

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