Japon: l'inflation ralentit plus que prévu en avril

L'inflation a ralenti au Japon en avril à 1,4% sur un an, en dépit des craintes liées à l'envolée des cours de l'énergie, selon des statistiques publiées vendredi par le gouvernement.

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Cette hausse des prix prix à la consommation (hors produits frais) est plus modérée que celle attendue par le marché (1,7%) et fait suite à une augmentation de 1,8% en mars.

Ce ralentissement s'explique en partie par une baisse des prix des carburants sous l'effet de mesures d'urgence décidées par le gouvernement face à la guerre au Moyen-Orient, s'ajoutant à des subventions énergétiques instaurées en décembre.

Face à l'embardée de l'inflation, la Première ministre Sanae Takaichi avait en effet adopté fin 2025 un plan de relance de 117 milliards d'euros pour aider ménages et entreprises, tout en procédant à des subventions et rabais fiscaux sur l'énergie.

La dirigeante ultraconservatrice prépare actuellement de nouvelles mesures face à la flambée des prix de l'énergie sur les marchés, alors que l'économie nippone est très dépendante des importations en hydrocarbures du Moyen-Orient.

L'archipel, longtemps guetté par la déflation, est confronté depuis le printemps 2022 à une hausse soutenue des prix à la consommation au-delà de 2%. Pour l'endiguer, la Banque du Japon (BoJ) a entamé en mars 2024 un resserrement de ses taux, après 10 ans de politique monétaire ultra-accommodante.

Les pressions sur les prix se sont récemment accentuées avec la guerre au Moyen-Orient et la BoJ a fortement relevé ses prévisions lors de sa dernière réunion fin avril. Elle mise désormais sur une inflation de 2,8% durant l'exercice 2026, contre 1,9% anticipés précédemment.

Elle table ensuite pour l'exercice 2027 sur une inflation de 2,3%.

Avant l'annonce du ralentissement d'avril, nombre d'analystes anticipaient par conséquent un relèvement du taux directeur de la BoJ, fixé depuis décembre à 0,75% - son plus haut niveau depuis 1995 -, lors de la prochaine réunion de l'institution en juin.