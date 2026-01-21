Japon-L'assassin de l'ex-Premier ministre Shinzo Abe condamné à la perpétuité

L'assassin de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été condamné mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité, trois ans et demi après avoir abattu avec une arme artisanale l'homme qu'il considérait comme le responsable de la ruine de sa famille.

Tetsuya Yamagami, 45 ans, avait été arrêté sur les lieux de l'assassinat, en juillet 2022, à Nara (ouest), où l'ex-chef du gouvernement Shinzo Abe, 67 ans, prononçait un discours dans le cadre de la campagne des élection sénatoriales.

Son crime a été qualifié mercredi de "méprisable", "extrêmement vil et vicieux" par le tribunal de Nara.

L'accusé avait reconnu les faits devant la cour, expliquant avoir voulu dénoncer l'emprise de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification (FFWPU), ex-Eglise de l'unification créée en 1954, autrement appelée secte Moon.

Il accusait le mouvement religieux, avec lequel Shinzo Abe entretenait des liens, d'avoir poussé sa mère à dilapider l'argent familial en multipliant les dons à son profit.

(Reportage Kiyoshi Takenaka à Tokyo et Fred Mery à Nara, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)