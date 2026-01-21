 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Japon-L'assassin de l'ex-Premier ministre Shinzo Abe condamné à la perpétuité
information fournie par Reuters 21/01/2026 à 12:37

L'assassin de l'ancien Premier ministre japonais Shinzo Abe a été condamné mercredi à la réclusion criminelle à perpétuité, trois ans et demi après avoir abattu avec une arme artisanale l'homme qu'il considérait comme le responsable de la ruine de sa famille.

Tetsuya Yamagami, 45 ans, avait été arrêté sur les lieux de l'assassinat, en juillet 2022, à Nara (ouest), où l'ex-chef du gouvernement Shinzo Abe, 67 ans, prononçait un discours dans le cadre de la campagne des élection sénatoriales.

Son crime a été qualifié mercredi de "méprisable", "extrêmement vil et vicieux" par le tribunal de Nara.

L'accusé avait reconnu les faits devant la cour, expliquant avoir voulu dénoncer l'emprise de la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification (FFWPU), ex-Eglise de l'unification créée en 1954, autrement appelée secte Moon.

Il accusait le mouvement religieux, avec lequel Shinzo Abe entretenait des liens, d'avoir poussé sa mère à dilapider l'argent familial en multipliant les dons à son profit.

(Reportage Kiyoshi Takenaka à Tokyo et Fred Mery à Nara, version française Sophie Louet, édité par Kate Entringer)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank