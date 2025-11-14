Jaguar Land Rover chiffre à 196 millions de livres l'impact de la cyberattaque

( AFP / - )

Le constructeur automobile britannique Jaguar Land Rover (JLR) a chiffré vendredi à 196 millions de livres (221 millions d'euros) l'impact direct de la cyberattaque de grande ampleur dont il a été victime qui l'a contraint à stopper sa production pendant un mois.

Ce coût exceptionnel s'ajoute sur le trimestre à celui d'un plan de départs annoncé en juillet, qui atteint 42 millions de livres, explique JLR dans un communiqué de résultats.

Outre cette attaque de grande ampleur, révélée le 2 septembre, JLR a aussi subi cette année les droits de douane américains, qui l'avaient poussé à suspendre en avril ses livraisons de véhicules aux États-Unis.

En conséquence, le chiffre d'affaires du groupe au premier semestre de l'exercice décalé s'affiche à 11,5 milliards de livres, en baisse de 16% par rapport à l'an passé. Le déficit est de 134 millions de livres, contre 1,1 milliard de bénéfice l'année dernière.

"Bien que nous soyons conscients des défis économiques, géopolitiques et politiques auxquels notre industrie est confrontée, nous sommes résilients et bien placés pour réaliser de solides progrès", promet le directeur général de JLR, Adrian Mardell, dans le communiqué.

La cyberattaque est survenue dans la foulée d'une récente vague d'incidents similaires ayant touché plusieurs chaînes de magasins au Royaume-Uni, dont Harrods, Co-op et Marks & Spencer (M&S), qui a lui comptabilisé une charge de 101,6 millions de livres liée à la gestion directe de l'incident.

JLR, qui a vendu environ 430.000 véhicules en 2024 selon son dernier rapport annuel, est le premier employeur du secteur au Royaume-Uni, avec 34.000 salariés.

Détenu par le groupe indien Tata Motors, il avait reçu fin septembre le soutien du gouvernement britannique, via une garantie de prêt lui permettant de débloquer jusqu'à 1,5 milliard de livres (1,7 milliard d'euros).

Un soutien destiné à venir en aide à sa chaîne de production, la plus grande du secteur automobile britannique, composée en grande partie de PME et qui emploie environ 120.000 personnes.

L'Office national des statistiques (ONS) a attribué jeudi à la cyberattaque une partie du repli de 0,1% de la croissance britannique en septembre.