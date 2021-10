« J’ai toujours répondu aux convocations », assure Nicolas Sarkozy à Lyon

Nicolas Sarkozy a réagi ce mercredi à Lyon, en marge d’une séance de dédicace de son nouveau livre Promenades, à sa convocation au procès des sondages de l’Élysée. « J’ai toujours répondu à ces convocations », a déclaré l’ancien président qui fera toutefois savoir son choix dans les jours à venir. Appelé à témoigner au procès de son ex-conseiller, Patrick Buisson, et de son ancien secrétaire général Claude Guéant, Nicolas Sarkozy a « appelé au respect du droit et de la règle compte tenu de ses fonctions ».

« Je ne veux pas polémiquer. Je veux simplement que la Constitution s’applique (La Constitution dispose que le président est couvert par une immunité pénale pour les actes accomplis au cours de son mandat, NDLR). Celle-ci promeut la séparation des pouvoirs. Ce principe s’applique à tous, y compris à moi qui ne suis, ni au-dessus ni en dessous des lois. Il y a déjà assez de problèmes dans le pays, ce n’est pas la peine d’en faire un autre inutile », a ajouté l’ancien locataire de l’Élysée. Ce dernier a joué la carte du soutien populaire : « C’est mon livre le plus politique au fond parce que le plus personnel. […] Je suis content d’être ici avec les miens, avec tous ces soutiens. Les Français ne sont pas dupes. Je suis toujours émerveillé de cet échange avec des lecteurs de plus en plus nombreux même en plein après-midi. »

