Italie-Un ange "Meloni" retiré d'une église au coeur de Rome

L'image restaurée d'un ange inspiré du visage de la cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a été effacée d'une fresque murale dans une église du centre de Rome après une controverse politique et religieuse.

L'un des deux anges figurant dans une chapelle de la basilique San Lorenzo in Lucina, à un jet de pierre du Palais Chigi, le siège du gouvernement, avait été retouché pour ressembler presque à l'identique à la dirigeante de droite de 49 ans, première femme à occuper le poste de présidente du Conseil en Italie.

L'image avait été repérée samedi par le quotidien de centre gauche La Repubblica et avait provoqué l'indignation de figures de l'opposition ainsi que l'irritation du cardinal Baldo Reina, vicaire général du diocèse de Rome.

À l'ouverture de l'église mercredi, le visage évoquant Giorgia Meloni avait été recouvert de peinture, laissant place à un ange sans tête.

"J'ai toujours dit que si (l'image de Meloni) s'avérait source de divisions, nous la retirerions", a déclaré le prêtre Daniele Micheletti à l'agence de presse italienne ANSA.

"Il y avait un défilé de personnes qui venaient la voir au lieu d'écouter la messe ou de prier. Ce n'était pas acceptable."

L'artiste amateur ayant restauré la peinture, Bruno Valentinetti, a affirmé mercredi à La Repubblica avoir reçu du Vatican l'instruction de l'effacer, ce qu'un porte-parole du Saint-Siège a refusé de commenter.

Dès samedi, le cardinal Baldo Reina avait fait part de son "amertume" face à l'incident, ordonné l'ouverture d'une enquête et averti que "les images de l'art sacré et de la tradition chrétienne ne peuvent être détournées ou exploitées".

Le ministère italien de la Culture a également annoncé une enquête, tandis que Giorgia Meloni a tourné l'affaire en dérision. Elle a publié sur Instagram une photo de la peinture contestée, accompagnée de la légende "Non, je ne ressemble vraiment pas à un ange", suivie d'un emoji rieur.

(Remo Casilli et Alvise Armellini; version française Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)