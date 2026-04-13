Italie: Stefano Cantino nommé co-directeur général de Dolce & Gabbana

La maison italienne de couture Dolce & Gabbana a annoncé lundi la nomination de Stefano Cantino au poste de co-directeur général du groupe aux côtés de Alfonso Dolce, président et directeur général de D&G.

( AFP / VINCENZO PINTO )

"Diplômé en sciences politiques de l'université de Turin, Stefano Cantino rejoint Dolce & Gabbana après s'être forgé une solide expérience professionnelle au sein d'entreprises telles que Prada, Louis Vuitton et Gucci, où il a occupé des postes à responsabilité croissante à l'échelle mondiale dans divers domaines", indique un communiqué de D&G.

"L'arrivée de Stefano Cantino s'inscrit dans la trajectoire de croissance de Dolce & Gabbana, portée par l'évolution de son modèle organisationnel, qui est passé d'une marque de mode à une entreprise de lifestyle", selon la même source.

"Je suis ravi d'avoir à mes côtés Stefano Cantino dans cette nouvelle phase de croissance et de développement de Dolce & Gabbana", a déclaré M. Dolce, cité par le communiqué.

Alfonso Dolce est le frère de Domenico Dolce, cofondateur du groupe avec Stefano Gabbana. Ce dernier a quitté récemment son poste de président mais a conservé ses fonctions créatives.

"C'est un honneur pour moi de rejoindre Dolce & Gabbana, une marque qui représente l'excellence italienne dans le monde entier", a déclaré pour sa part M. Cantino, cité par le communiqué.