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Italie-Sept blessés après qu'une voiture a percuté des piétons à Modène
information fournie par Reuters 16/05/2026 à 18:51

Sept personnes ont été blessés samedi après qu'une voiture a percuté des piétons dans le centre-ville de Modène, dans le nord du pays, a déclaré la police.

Selon les autorités, le conducteur, un homme âgé d'une trentaine d'années, a été arrêté et la situation est sous contrôle.

Les médias locaux ont fait état auparavant d'une voiture encastrée dans la devanture d'un commerce après avoir heurté des piétons. Le conducteur aurait porté un coup de couteau à un passant qui tentait de l'arrêter, a également rapporté la presse transalpine.

(Reportage de Sara Rossi; version française Zhifan Liu)

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