Italie-Les commerçants préviennent de pénuries alimentaires dues au mouvement des routiers

Des pénuries alimentaires pourraient voir le jour en Italie en raison du mouvement de protestation des routiers italiens contre les prix du carburant et le coût de la vie, les livraisons étant perturbées, ont dit mercredi les commerçants du pays.

Ces manifestations, qui ont débuté la semaine dernière dans le sud de l'Italie, désorganisent également l'activité de deux aéroports régionaux en Calabre, dans le sud de l'Italie, privés d'approvisionnement en kérosène.

Avec une circulation paralysée dans diverses régions du pays, de longues files d’attente se sont formées sur l’autoroute A1 près de la ville de Naples, dans le sud, après que les routiers en ont restreint l’accès.

Des camions et des tracteurs ont également envahi la place centrale de la ville de Ravenne, dans le nord-est du pays, signe que le mouvement s'étend géographiquement et à d'autres corps de métier comme les agriculteurs.

Le vice-président du Conseil des ministres Matteo Salvini a déclaré que le gouvernement était prêt à envisager un plafonnement des prix du diesel afin d'aider à alléger la pression sur les transporteurs.

L'Italie a débloqué environ un milliard d'euros cette année pour aider les chauffeurs routiers à faire face à la flambée des coûts du carburant et à remplacer leurs anciens véhicules par des modèles moins polluants.

Ces manifestations interviennent à un moment où le gouvernement fait face à des troubles survenus le week-end dernier dans des villes du nord, notamment à Milan, où des actes de vandalisme ont été observés.

Le groupe ANCD-Conad, qui représente les détaillants opérant sous l'enseigne de supermarchés Conad, a déclaré que de grandes quantités de produits périssables, notamment des fruits et légumes, ainsi que du lait et de la viande, étaient bloquées dans des camions et des entrepôts en raison du mouvement des routiers.

"La liberté de manifester ne peut se traduire par une atteinte au droit des citoyens à recevoir des denrées alimentaires fraîches ni par la destruction de la valeur créée par les filières agroalimentaires italiennes", a déclaré le président du groupe, Maurizio Pelliconi.

Des producteurs de pâtes et acteurs de l'industrie meunière ont précédemment averti que la production italienne de pâtes était menacée par les manifestations des chauffeurs routiers.

(Elisa Anzolin à Milan, Giuseppe Fonte et de Francesca Piscioneri à Rome, rédigé par Keith Weir ; version française Etienne Breban, édité par Benoit Van Overstraeten)