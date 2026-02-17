 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Italie-Le Théâtre Sannazaro de Naples détruit par un incendie
information fournie par Reuters 17/02/2026 à 13:57

Le Théâtre Sannazaro, édifice historique de Naples, dans le quartier de Chiaia, a été détruit mardi matin par un violent incendie, ont rapporté les pompiers et la municipalité.

Le feu s'est apparemment déclaré dans un immeuble de la rue Chiaia puis a gagné le théâtre, dont la coupole, les stalles, ont été détruites.

"Il ne reste plus grand'chose du théâtre", a déclaré le chef des pompiers, Giuseppe Paduano, aux journalistes. "Des foyers demeurent à l'intérieur, ils sont en cours d'extinction. Il est encore trop tôt pour déterminer les causes" du sinistre, a-t-il ajouté.

Le maire de Naples, Gaetano Manfredi, a évoqué un incendie accidentel.

Le quartier a été plongé dans une épaisse fumée dès l'aube et 22 familles ont dû être évacuées tant l'air était irrespirable. Quatre personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires mais les autorités n'ont pas fait état de blessés.

"C'est une blessure profonde", "un grand chagrin", a souligné Gaetano Manfredi en arrivant sur les lieux.

"Nous allons tout mettre en oeuvre pour aider les propriétaires à reconstruire", a-t-il dit, en évoquant également une aide gouvernementale.

Le Théâtre Sannazaro, inauguré en décembre 1847, a accueilli dans son écrin circulaire blanc et or, décoré de fresques de Palliotti, des artistes tels que la comédienne italienne Eleonora Duse, rivale de Sarah Bernhardt, le dramaturge Roberto Bracco ou encore les pièces de Gabriele D'Annunzio.

(Reportage Crispian Balmer, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank