Italie-Le Théâtre Sannazaro de Naples détruit par un incendie

Le Théâtre Sannazaro, édifice historique de Naples, dans le quartier de Chiaia, a été détruit mardi matin par un violent incendie, ont rapporté les pompiers et la municipalité.

Le feu s'est apparemment déclaré dans un immeuble de la rue Chiaia puis a gagné le théâtre, dont la coupole, les stalles, ont été détruites.

"Il ne reste plus grand'chose du théâtre", a déclaré le chef des pompiers, Giuseppe Paduano, aux journalistes. "Des foyers demeurent à l'intérieur, ils sont en cours d'extinction. Il est encore trop tôt pour déterminer les causes" du sinistre, a-t-il ajouté.

Le maire de Naples, Gaetano Manfredi, a évoqué un incendie accidentel.

Le quartier a été plongé dans une épaisse fumée dès l'aube et 22 familles ont dû être évacuées tant l'air était irrespirable. Quatre personnes ont été hospitalisées pour des problèmes respiratoires mais les autorités n'ont pas fait état de blessés.

"C'est une blessure profonde", "un grand chagrin", a souligné Gaetano Manfredi en arrivant sur les lieux.

"Nous allons tout mettre en oeuvre pour aider les propriétaires à reconstruire", a-t-il dit, en évoquant également une aide gouvernementale.

Le Théâtre Sannazaro, inauguré en décembre 1847, a accueilli dans son écrin circulaire blanc et or, décoré de fresques de Palliotti, des artistes tels que la comédienne italienne Eleonora Duse, rivale de Sarah Bernhardt, le dramaturge Roberto Bracco ou encore les pièces de Gabriele D'Annunzio.

(Reportage Crispian Balmer, version française Sophie Louet, édité par Augustin Turpin)