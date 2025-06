Italie: la production industrielle en hausse en avril

( AFP / ANDREAS SOLARO )

La production industrielle en Italie, deuxième puissance manufacturière d'Europe, a augmenté en avril de 1% par rapport à mars et de 0,3% sur un an, en ajustant selon les différences de calendrier, notamment sur les jours travaillés, a annoncé mardi l'Istat.

Cette hausse est une surprise pour les analystes interrogés par la plateforme financière Bloomberg, qui s'attendaient à une très légère baisse de la production industrielle en avril comparée à mars (-0,1%) et à une plus forte baisse comparée à avril 2024 (1,1%).

Dans le détail, l'industrie alimentaire, la chimie et l'électronique ont plus produit sur un an, tandis que les transports et la pharmacie sont en recul.

Sur l'ensemble de l'année 2024, la production industrielle en Italie avait chuté de 3,5%.

L'Italie a connu une croissance du PIB de 0,7% en 2024, nettement inférieure aux prévisions du gouvernement de Giorgia Meloni, qui avait tablé sur une hausse de 1%.

L'Institut national des Statistiques, comme le gouvernement, s'attend à une croissance du PIB encore plus faible en 2025, de 0,6%, l'activité économique étant fortement impactée par la guerre commerciale entamée par Donald Trump depuis son retour à la Maison Blanche.

"Au cours des quatre premiers mois de 2025, les informations issues des enquêtes sur la confiance des consommateurs et des entreprises ont montré une détérioration progressive de leur confiance dans l'économie, seulement partiellement compensée par une amélioration en mai", écrivait l'Istat début juin dans une note sur les perspectives de l'économie italienne.

D'autres indicateurs sont plus favorables: en avril, le taux de chômage a légèrement reculé à 5,9%, soit 0,2 point de moins qu'en mars, a indiqué début juin l'Istat, permettant à l'Italie d'être au niveau moyen des pays de l'Union européenne (5,9% en avril).