Italie: l'inflation baisse légèrement en août à +1,6% sur un an

L'inflation en Italie a légèrement baissé sur un an en août, à +1,6%, en raison notamment de la dynamique des prix de l'énergie, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat) dans sa première estimation.

( AFP / ANDREAS SOLARO )

L'inflation dans la péninsule s'élevait à 1,7% sur un an en juillet, déjà en dessous de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) de 2% d'inflation.

En août, les prix de l'énergie réglementée ont moins augmenté en août, grimpant de 12,9%, après une progression de 17,1% en juillet. Les prix des produits énergétiques non réglementés ont poursuivi leur baisse, diminuant de 5,9% en août, après 5,2% en juillet.

La hausse de l'indice d'inflation --calculé selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA)-- est ressortie aussi à 1,7% en août sur un an, comme en juillet.

L'Istat table sur une inflation à 1,7% pour l'ensemble de l'année 2025, tandis que la Banque d'Italie prévoit une inflation de 1,6% en 2025, 1,5% en 2026 et 2% en 2027.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'inflation en Italie devrait se situer en moyenne autour de 1,7% sur l'année 2025, avant de "converger vers l'objectif de la BCE de 2% en 2026", écrivait-il dans une note fin mai.