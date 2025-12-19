 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Italie: hausse de la confiance des entreprises et des consommateurs
information fournie par Boursorama avec AFP 19/12/2025 à 15:05

L'indice de confiance des entreprises et des consommateurs a augmenté au mois de décembre en Italie, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'indice de confiance des consommateurs est passé de 95,0 en novembre à 96,6 en décembre.

La confiance des Italiens augmente dans tous les secteurs, aussi bien en ce qui concerne la situation personnelle que l'avenir ou l'économie du pays, selon l'Istat.

La confiance des entreprises est passée de 96,1 à 96,5, soit son niveau le plus haut depuis mars 2024, précise l'Istat, un chiffre tiré essentiellement par les services qui passent de 97,8 à 100,0.

Le secteur manufacturier baisse, de 89,5 à 88,4, de même que la construction qui passe de 102,6 à 101,0.

Le moral des ménages et des entreprises est évalué grâce à des sondages effectués en début de mois.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank