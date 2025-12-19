Italie: hausse de la confiance des entreprises et des consommateurs

L'indice de confiance des entreprises et des consommateurs a augmenté au mois de décembre en Italie, a indiqué vendredi l'Institut national des statistiques (Istat).

L'indice de confiance des consommateurs est passé de 95,0 en novembre à 96,6 en décembre.

La confiance des Italiens augmente dans tous les secteurs, aussi bien en ce qui concerne la situation personnelle que l'avenir ou l'économie du pays, selon l'Istat.

La confiance des entreprises est passée de 96,1 à 96,5, soit son niveau le plus haut depuis mars 2024, précise l'Istat, un chiffre tiré essentiellement par les services qui passent de 97,8 à 100,0.

Le secteur manufacturier baisse, de 89,5 à 88,4, de même que la construction qui passe de 102,6 à 101,0.

Le moral des ménages et des entreprises est évalué grâce à des sondages effectués en début de mois.