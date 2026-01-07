Italie: déficit public en légère hausse au troisième trimestre 2025

L'Italie a enregistré un déficit public en légère hausse au troisième trimestre 2025, à 3,4% du PIB, contre 2,3% à la même période en 2024, notamment à cause d'une hausse de la dépense publique, a annoncé mercredi l'Institut national des statistiques (Istat).

( AFP / DAMIEN MEYER )

Au troisième trimestre 2025, l'administration publique a dépensé 270 milliards d'euros, soit une hausse de 3,5%, alors que les recettes fiscales n'ont que légèrement augmenté, à 250,9 milliards d'euros (+1,2%).

Le déficit public reste cependant en baisse sur les trois premiers trimestres de 2025, à 4,5% (contre 4,7% sur la même période en 2025).

Près de quinze ans après la crise de la dette italienne, le gouvernement compte faire passer le déficit public sous les 3% cette année, conformément aux objectifs fixés par la Commission européenne.

L'Italie avait réussi à afficher un excédent public de 0,4% du PIB au dernier trimestre 2024.

Première bénéficiaire des fonds du plan de relance européen, l'Italie a cependant vu son produit intérieur brut (PIB) stagner au troisième trimestre, en raison d'une baisse des exportations et d'un net recul de l'activité de l'industrie.

L'Istat prévoit que la croissance du PIB, thermomètre de l'économie nationale, atteigne 0,5% en 2025 et 0,8% en 2026. Du côté des consommateurs, les foyers italiens ont vu leur pouvoir d'achat augmenter au troisième trimestre (+1,8% sur trois mois), ainsi que de leur capacité à épargner (+1,5%).