Israël tue trois Palestiniens à Gaza, selon les autorités locales

Les forces israéliennes ont tué au moins trois Palestiniens dimanche lors d'incidents distincts dans la ville de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, ont déclaré les autorités sanitaires locales.

Un garçon de 15 ans, un pêcheur tué à l'extérieur des zones encore occupées par Israël dans l'enclave et un troisième homme tué par balle à l'est de la ville dans des zones sous contrôle israélien figurent parmi les morts, selon les médecins.

L'armée israélienne n'a pas fait de commentaires dans l'immédiat.

Israël a mené des frappes aériennes répétées depuis l'entrée en vigueur d'un cessez-le-feu en octobre, affirmant qu'elles visaient à empêcher des attaques ou à détruire des infrastructures de groupes armés.

Selon le ministère de la Santé de Gaza, 420 Palestiniens ont été tués depuis le début du cessez-le-feu, tandis que des combattants hostiles à Israël ont fait trois morts parmi les soldats de l'Etat hébreu.

Israël et le Hamas se sont renvoyés la responsabilité des violations de l'accord de cessez-le-feu négocié par le président américain Donald Trump.

Israël a conservé le contrôle de 53% de la bande de Gaza dans le cadre de la première phase du plan de Donald Trump, qui prévoyait la libération des otages détenus par des militants à Gaza et des Palestiniens détenus par Israël.

La dernière restitution d'un corps d'otage a été celle d'un policier israélien tué le 7 octobre 2023, le jour où les combattants du Hamas ont attaqué Israël, tuant 1.200 personnes et prenant quelque 250 otages, selon les décomptes israéliens.

L'assaut militaire israélien contre Gaza a fait plus de 71.000 morts parmi les Palestiniens, selon le ministère de la Santé de Gaza. Il a aussi donné lieu à des accusations de génocide et de crimes de guerre rejetées par Israël.

(Nidal al-Mughrabi, version française Benjamin Mallet)