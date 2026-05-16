Israël tue le chef de la branche armée du Hamas dans une frappe sur Gaza

(Actualisé avec communiqué du Hamas §2)

L'armée israélienne a dit samedi avoir tué le chef de la branche armée du Hamas lors d'un raid aérien mené la veille à Gaza.

La mort d'Izz al Din al Haddad, qui était né en 1970, a été confirmée par le Hamas dans un communiqué, le décrivant comme une figure centrale dans le commandement opérationnel du groupe chiite. Le Hamas a accusé Israël de tenter d'obtenir par des assassinats ce qu'il n'avait pas réussi à obtenir par la voie militaire.

Des funérailles ont été organisées samedi matin à la mosquée des martyrs d'Al Aqsa, dans le centre de la ville de Gaza, en hommage au chef militaire, à sa femme et à leur fille de 19 ans.

Israël a mené au moins deux frappes vendredi à Gaza, tuant sept Palestiniens dont trois femmes et un enfant, selon des sources médicales sur place. Une source palestinienne a rapporté qu'Izz al Din al Haddad avait été tué dans une frappe sur un immeuble résidentiel.

Quelque 850 Palestiniens ont été tués dans des frappes israéliennes depuis l'accord de cessez-le-feu entré en vigueur en octobre, selon un bilan qui ne distingue pas les civils des combattants. Quatre soldats israéliens ont été tués par des combattants durant cette période. Le Hamas ne communique pas sur ses pertes.

Izz al Din al Haddad, qui était surnommé le "fantôme" et avait survécu à de nombreuses tentatives d'assassinat, avait pris la suite de Mohammed Sinouar, tué par Israël en mai 2025, à la tête des brigades al Qassam.

Il est le commandant de plus haut rang du Hamas tué par Israël depuis l'accord de cessez-le-feu conclu dans la bande de Gaza sous l'égide des Etats-Unis en octobre 2025 après deux ans de guerre.

Dans un communiqué conjoint diffusé vendredi soir, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son ministre de la Défense Israël Katz ont annoncé qu'Israël avait mené des raids ciblant le chef militaire du Hamas, l'accusant d'être l'un des architectes des attaques du 7 octobre 2023 contre l'Etat hébreu.

Les pourparlers indirects entre Israël et le Hamas depuis le cessez-le-feu sont au point mort et le plan de Donald Trump pour reconstruire l'enclave palestinienne peine à voir le jour.

Israël a intensifié ses attaques dans la bande de Gaza depuis la suspension début avril de sa campagne de bombardements contre l'Iran menée avec les Etats-Unis.

Selon Tsahal, le Hamas a renforcé son emprise sur le territoire palestinien, en grande partie anéanti par les offensives israéliennes.

(Nidal al Mughrabi et Alexander Cornwell, Jean-Stéphane Brosse et Zhifan Liu pour la version française)