Israël promet l'ouverture prochaine du point de passage de Rafah

Le point de passage de Rafah ouvrira dans les prochains jours afin de permettre aux habitants de la bande de Gaza de se rendre en Egypte, a déclaré mercredi le Cogat, l'organisme militaire israélien chargé de l'administration civile des territoires palestiniens.

Cette ouverture sera coordonnée avec l'Egypte et placée sous la supervision d'une mission de l'Union européenne, suivant un mécanisme déjà appliqué en janvier dernier, a précisé le Cogat.

(Alexander Cornwell et Tala Ramadan, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Blandine Hénault)