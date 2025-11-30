Israël-Netanyahu demande une grâce présidentielle dans son procès pour corruption

(Actualisé avec détails, réactions)

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a présenté dimanche au président Isaac Herzog une demande de grâce dans le cadre de son procès pour corruption.

Il estime que les poursuites pénales à son encontre, qui durent depuis plusieurs années, entravent sa capacité à gouverner et qu'une grâce servirait les intérêts de la société israélienne.

Benjamin Netanyahu nie les accusations de corruption, de fraude et d'abus de confiance qui pèsent contre lui.

Dans la lettre adressée au bureau du président, ses avocats ont déclaré que le Premier ministre continuait de croire que les procédures judiciaires aboutiraient à un acquittement complet.

"Mes avocats ont envoyé une demande de grâce au président du pays aujourd'hui. Je m'attends à ce que tous ceux qui souhaitent le bien du pays soutiennent cette démarche", a déclaré Benjamin Netanyahu dans une brève déclaration vidéo diffusée par son parti politique, le Likoud.

Le bureau du président Isaac Herzog a annoncé plus tôt dimanche avoir reçu la demande et a rendu publique la lettre des avocats.

La demande sera transmise au ministère de la Justice, conformément à la procédure habituelle, afin de recueillir des avis qui seront ensuite soumis au conseiller juridique du président, lequel formulera une recommandation à son intention.

Le ministre israélien de la Justice, Yariv Levin, est membre du Likoud et un proche allié du Premier ministre.

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a déclaré dans un communiqué que Benjamin Netanyahu ne devrait pas être gracié sans aveu de culpabilité, expression de remords et retrait immédiat de la vie politique.

Dans leur lettre, les avocats du Premier ministre affirment que les poursuites pénales ont exacerbé les divisions sociales et que l'abandon du procès est indispensable à la réconciliation nationale. Ils estiment aussi que les audiences sont un fardeau pour Benjamin Netanyahu.

"On m’oblige à témoigner trois fois par semaine (...) C’est une exigence impossible qui n’est imposée à aucun autre citoyen", a déclaré Benjamin Netanyahu dans sa déclaration filmée, jugeant avoir gagné la confiance du public en remportant les élections à plusieurs reprises.

(Reportage Alexander Cornwell, Steven Scheer et Menna Alaa El-Din ; version française Kate Entringer)