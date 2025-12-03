 Aller au contenu principal
Israël et le Liban nomment des civils au sein du mécanisme de surveillance de la trêve
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 10:32

Israël et le Liban ont annoncé mercredi la nomination de premiers représentants civils au sein du mécanisme de surveillance du cessez-le-feu entre les deux pays, dans le but d'engager, sous la pression des Etats-Unis, une discussion bilatérale pour l'heure quasi inexistante.

Le comité de surveillance doit se réunir dans la journée sur la "ligne bleue", tracée par les Nations unies pour délimiter la frontière entre Israël et le Liban.

Le représentant libanais, choisi par le président Joseph Aoun, est l'ancien ambassadeur à Washington Simon Karam. Côté israélien, Benjamin Netanyahu a donné instruction au directeur adjoint du Conseil de sécurité nationale, Gil Reich, d'envoyer un représentant en son nom.

"Il s'agit d'une première tentative visant à établir la base d'une relation et d'une coopération économique entre Israël et le Liban", a déclaré le bureau du Premier ministre israélien.

Le Liban reste officiellement en état de guerre avec Israël mais Joseph Aoun, élu président en janvier 2025, se dit ouvert à des négociations afin d'établir une paix plus durable.

Israël et le Liban ont conclu un cessez-le-feu en novembre 2024 après plus d'un an de conflit entre Tsahal et le Hezbollah. Les deux pays s'accusent mutuellement de violer les termes du cessez-le-feu.

(Rédigé par Alexander Cornwell, avec la contribution de Maya Gebeily ; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Kate Entringer)

