Israël entame les opérations préliminaires pour attaquer la ville de Gaza
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 12:58

(Actualisé avec l'annonce de la récuperation du corps d'Ilan Weiss et des objets appartenant à une deuxième personne, détails)

L'armée israélienne a déclaré vendredi avoir entamé des opérations préliminaires et les premières étapes d'une attaque contre la ville de Gaza, ajoutant qu'elle opère actuellement avec une grande force à sa périphérie.

Le bureau du Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu,

a également annoncé vendredi avoir récupéré le corps de l'otage Ilan Weiss dans la bande de Gaza, ajoutant que des objets appartenant à une deuxième personne, dont l'identité n'a pas encore été révélée, avaient également été retrouvés.

Ilan Weiss, âgé de 55 ans et résident du kibboutz Be'eri, avait été enlevé à son domicile et tué lors de l'attaque menée par le Hamas le 7 octobre 2023, a précisé l'armée israélienne.

Sa femme, Shiri, et sa fille, Noga, ont également été enlevées, puis libérées dans le cadre d'un échange d'otages contre des prisonniers palestiniens en novembre 2023.

Selon Israël, 49 otages sont encore détenus à Gaza, dont seulement 20 seraient encore en vie.

(Reportage Ahmed Elimam, Tala Ramadan et Jana Choukeir ; version française Diana Mandia ; édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

