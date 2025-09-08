Israël-Cinq morts dans une fusillade à un arrêt de bus à Jérusalem

(Actualisé avec réaction de la France)

Cinq personnes ont été tuées lundi dans une fusillade à un arrêt de bus dans la banlieue de Jérusalem, ont indiqué les services ambulanciers israéliens, tandis que la police a déclaré que les auteurs de l'attaque avaient été tués.

L'identité des assaillants et leurs motivations n'ont pas été précisées dans l'immédiat.

Le groupe islamiste palestinien Hamas a salué deux "résistants" palestiniens qui, selon lui, sont à l'origine de la fusillade sans pour autant en revendiquer la responsabilité.

"La France condamne avec la plus grande fermeté l'attentat qui vient de survenir à Jérusalem Est. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et à tout le peuple israélien", écrit le président Emmanuel Macron, sur le réseau social X.

"La spirale de la violence doit prendre fin. Seule une solution politique permettra le retour de la paix et de la stabilité pour tous dans la région", a-t-il ajouté.

Les services ambulanciers israéliens ont identifié les cinq victimes de la fusillade comme étant un homme de 50 ans, une femme d'une cinquantaine d'années et trois hommes d'une trentaine d'années. Ils ont également fait état de 11 blessés, dont six dans un état grave.

Selon la police israélienne, deux assaillants sont arrivés en voiture et ont ouvert le feu sur un arrêt de bus au carrefour de Ramot. Un agent de sécurité et un civil ont répliqué et tué les assaillants, considérés par la police comme des "terroristes", bien qu'ils n'aient pas été identifiés.

Le Djihad islamique, un groupe palestinien soutenu par l'Iran, s'est également félicité de cette fusillade mais n'en a pas revendiqué la responsabilité.

Le carrefour où a eu lieu la fusillade est situé dans le quartier de Ramot, à Jérusalem, où une partie de la ville a été conquise par Israël lors de la guerre de 1967 avant d'être annexée par la suite, ce que ne reconnaît pas les Nations Unies et la plupart des pays.

Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré que Benjamin Netanyahu procédait à une "évaluation de la situation" avec des responsables de la sécurité.

Des images diffusées par Reuters montrent une forte présence policière dans le quartier de Ramot après la fusillade. Les services ambulanciers ont indiqué qu'un ambulancier arrivé sur les lieux avait constaté que plusieurs victimes étaient allongées sur la chaussée et le trottoir, certaines étant inconscientes.

L'armée a dit avoir déployé des soldats dans le secteur et travailler avec la police à rechercher de suspects. Des soldats étaient également présents dans certains quartiers de Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, pour mener des interrogatoires et, dit-on, "contrecarrer le terrorisme".

En octobre 2024, deux Palestiniens, l'un muni d'une arme à feu, l'autre d'un couteau, ont tué sept personnes à Tel Aviv. En novembre 2023, deux hommes armés palestiniens ont tué trois personnes à un arrêt de bus de Jérusalem. Les services de sécurité israéliens ont déclaré que les auteurs de la fusillade de 2023 à Jérusalem étaient liés au Hamas.

(Reportage Alexander Cornwell à Tel Aviv, avec la contribution d'Ahmed Elimam et Jana Choukeir à Dubaï ; version française Blandine Hénault et Claude Chendjou; édité par Augustin Turpin)