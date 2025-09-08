 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël-Cinq morts dans une fusillade à un arrêt de bus à Jérusalem
information fournie par Reuters 08/09/2025 à 12:15

(Actualisé avec réaction de la France)

Cinq personnes ont été tuées lundi dans une fusillade à un arrêt de bus dans la banlieue de Jérusalem, ont indiqué les services ambulanciers israéliens, tandis que la police a déclaré que les auteurs de l'attaque avaient été tués.

L'identité des assaillants et leurs motivations n'ont pas été précisées dans l'immédiat.

Le groupe islamiste palestinien Hamas a salué deux "résistants" palestiniens qui, selon lui, sont à l'origine de la fusillade sans pour autant en revendiquer la responsabilité.

"La France condamne avec la plus grande fermeté l'attentat qui vient de survenir à Jérusalem Est. J'adresse mes plus sincères condoléances aux familles des victimes et à tout le peuple israélien", écrit le président Emmanuel Macron, sur le réseau social X.

"La spirale de la violence doit prendre fin. Seule une solution politique permettra le retour de la paix et de la stabilité pour tous dans la région", a-t-il ajouté.

Les services ambulanciers israéliens ont identifié les cinq victimes de la fusillade comme étant un homme de 50 ans, une femme d'une cinquantaine d'années et trois hommes d'une trentaine d'années. Ils ont également fait état de 11 blessés, dont six dans un état grave.

Selon la police israélienne, deux assaillants sont arrivés en voiture et ont ouvert le feu sur un arrêt de bus au carrefour de Ramot. Un agent de sécurité et un civil ont répliqué et tué les assaillants, considérés par la police comme des "terroristes", bien qu'ils n'aient pas été identifiés.

Le Djihad islamique, un groupe palestinien soutenu par l'Iran, s'est également félicité de cette fusillade mais n'en a pas revendiqué la responsabilité.

Le carrefour où a eu lieu la fusillade est situé dans le quartier de Ramot, à Jérusalem, où une partie de la ville a été conquise par Israël lors de la guerre de 1967 avant d'être annexée par la suite, ce que ne reconnaît pas les Nations Unies et la plupart des pays.

Le bureau du Premier ministre israélien a déclaré que Benjamin Netanyahu procédait à une "évaluation de la situation" avec des responsables de la sécurité.

Des images diffusées par Reuters montrent une forte présence policière dans le quartier de Ramot après la fusillade. Les services ambulanciers ont indiqué qu'un ambulancier arrivé sur les lieux avait constaté que plusieurs victimes étaient allongées sur la chaussée et le trottoir, certaines étant inconscientes.

L'armée a dit avoir déployé des soldats dans le secteur et travailler avec la police à rechercher de suspects. Des soldats étaient également présents dans certains quartiers de Ramallah, en Cisjordanie occupée par Israël, pour mener des interrogatoires et, dit-on, "contrecarrer le terrorisme".

En octobre 2024, deux Palestiniens, l'un muni d'une arme à feu, l'autre d'un couteau, ont tué sept personnes à Tel Aviv. En novembre 2023, deux hommes armés palestiniens ont tué trois personnes à un arrêt de bus de Jérusalem. Les services de sécurité israéliens ont déclaré que les auteurs de la fusillade de 2023 à Jérusalem étaient liés au Hamas.

(Reportage Alexander Cornwell à Tel Aviv, avec la contribution d'Ahmed Elimam et Jana Choukeir à Dubaï ; version française Blandine Hénault et Claude Chendjou; édité par Augustin Turpin)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des proches pleurent à l'hôpital Al-Chifa de Gaza, devant les corps de deux fillettes de 2 et 5 ans tués selon la Défense civile lors de frappes israéliennes sur leur tente de déplacés dans le quartier d'Al-Nasr, le 8 septembre 2025 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Israël et son allié américain lancent un "dernier avertissement" au Hamas
    information fournie par AFP 08.09.2025 13:06 

    Israël a adressé lundi "un dernier avertissement" au Hamas, le sommant de libérer les otages retenus à Gaza sous peine d'être anéanti, après une mise en garde similaire lancée par le président américain Donald Trump au mouvement islamiste palestinien. Le jour même ... Lire la suite

  • Des forces de sécurité israéliennes sur les lieux d'une fusillade au carrefour de la route de Ramot, à Jérusalem-Est, le 8 septembre 2025 ( AFP / Menahem Kahana )
    Attentat à Jérusalem-Est: cinq morts
    information fournie par AFP 08.09.2025 12:56 

    Les services de secours israéliens ont annoncé que cinq personnes avaient été tuées et plusieurs blessées lundi dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est, une des plus meurtrières dans la ville depuis le début de la guerre à Gaza en octobre 2023. L'attaque ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 08.09.2025 12:49 

    (Actualisé avec Tesla, mineurs d'or ; futures à jour) Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,16% pour le Dow Jones .DJI , de 0,25% pour le Standard & Poor's

  • La secrétaite nationale des Ecologistes, Marine Tondelier, à l'occasion des Universités d'été du parti à Strasbourg le 21 août 2025. ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    Les Ecologistes se disent "prêts" en cas de dissolution de l'Assemblée
    information fournie par AFP 08.09.2025 12:10 

    Les Ecologistes se disent lundi, à quelques heures de la chute annoncée de François Bayrou, "prêts" en cas de nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron et appellent une nouvelle fois, dans ce cas de figure, "toutes les forces de gauche" ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank