Israël autorisé à concourir à l'Eurovision, plusieurs pays boycottent

Les Pays-Bas, l'Espagne, l'Irlande et la Slovénie ont décidé jeudi de boycotter le concours de l'Eurovision 2026 après la décision de l'Union européenne de radiotélévision (UER), organisatrice de l'événement, d'autoriser la participation d'Israël, contestée depuis deux ans en raison de la guerre à Gaza.

Immédiatement après l'annonce, les diffuseurs néerlandais Avrotros, espagnol RTVE, irlandais RTE et slovène RTV ont déclaré qu'ils se retiraient du concours de chansons, qui attire chaque année des millions de téléspectateurs dans le monde entier.

Les quatre pays critiquent depuis des mois la participation d'Israël en raison de la guerre dans la bande de Gaza et ont dénoncé cette année les campagnes de mobilisation en faveur de la candidate israélienne, qui s'est classée deuxième.

Lors de l'assemblée générale de l'UER à Genève, une série de nouvelles règles destinées à renforcer "la confiance, la transparence et la neutralité" de l'événement ont été approuvées afin de répondre à ces critiques, en modifiant notamment le poids du vote du public ainsi que celui du jury.

"Ce vote signifie que tous les membres de l'UER qui souhaitent participer au Concours Eurovision de la chanson 2026 et qui acceptent de se conformer aux nouvelles règles peuvent y participer", a déclaré l'UER sur son site, en jugeant inutile d'organiser un vote spécifique sur la participation d'Israël.

Le diffuseur israélien KAN a confirmé sa participation à l'événement dans la foulée.

Avrotros, son homologue néerlandais, a en revanche estimé que "dans les circonstances actuelles, la participation est inconciliable avec les valeurs publiques fondamentales de notre organisation".

L'Allemagne, grand pays contributeur du concours, avait au contraire menacé de ne pas participer au concours en cas d'exclusion d'Israël.

