Israël approuve la construction d'environ 800 logements dans trois colonies de Cisjordanie

Israël a donné son accord final à la construction de 764 logements dans trois colonies de Cisjordanie occupée, a déclaré mercredi le ministre des Finances Bezalel Smotrich, une décision condamnée par l'Autorité palestinienne comme compromettant les efforts de paix dans la région.

L'ultranationaliste Bezalel Smotrich, opposé à la création d'un État palestinien, a déclaré que quelque 51.370 logements avaient été approuvés en Cisjordanie depuis le début de son mandat, fin 2022, par le Conseil supérieur de planification.

Alors que les Palestiniens veulent fonder un Etat en Cisjordanie, l'agence de presse officielle Wafa a rapporté que l'Autorité palestinienne appelait l'administration du président américain Donald Trump à faire pression sur Israël concernant sa politique de colonisation.

Washington devrait presser l'Etat hébreu de "renoncer à ses politiques de colonisation, à ses tentatives d'annexion et d'expansion et au vol de terres palestiniennes, et l'obliger à respecter la légitimité internationale et le droit international", a déclaré Nabil Abu Rudeineh, porte-parole du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas.

Les nouveaux logements seront répartis entre Hashmonaim, qui se situe juste au-delà de la ligne verte, dans le centre d'Israël, et Givat Zeev et Beitar Illit, près de Jérusalem.

La plupart des puissances mondiales considèrent que les colonies israéliennes, implantées sur des terres conquises lors de la guerre de 1967, sont illégales. De nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies ont appelé l'Etat hébreu à mettre un terme à toutes ses activités de colonisation.

"Pour nous, toutes les colonies sont illégales (...) et elles sont contraires à toutes les résolutions de la légitimité internationale", a déclaré à Reuters Wasel Abu Yousef, membre du comité exécutif de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).

Israël affirme que les colonies sont essentielles à sa sécurité et invoque des liens bibliques, historiques et politiques avec le territoire.

Les attaques de colons israéliens contre des Palestiniens sont en augmentation. Au moins 264 ont été signalées en octobre en Cisjordanie, soit le total mensuel le plus élevé depuis que les équipes de l'Onu ont commencé à les recenser en 2006, selon un rapport des Nations unies.

