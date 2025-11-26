Israël a lancé une nouvelle opération militaire dans le nord de la Cisjordanie

Les forces de sécurité israéliennes ont lancé mercredi ce que Tsahal décrit comme une opération antiterroriste dans le nord de la Cisjordanie, visant, selon les Palestiniens, la ville de Tubas.

Le gouverneur de la ville, Ahmed al Asaad, a déclaré à Reuters que les forces israéliennes, soutenues par un hélicoptère qui a ouvert le feu, encerclaient la ville et établissaient des positions dans plusieurs quartiers.

"L'incursion semble être de longue durée ; les forces d'occupation (israéliennes) ont chassé les gens de leurs maisons, ont réquisitionné les toits des bâtiments et procèdent à des arrestations", a-t-il témoigné.

Selon lui, les forces israéliennes ont également ordonné aux personnes expulsées de ne pas revenir avant la fin de l'opération, qui pourrait prendre plusieurs jours.

L'armée israélienne a déclaré dans un communiqué que l'opération, menée avec les forces de police et de renseignement, avait commencé tôt mercredi matin.

Interrogé sur l'opération, un porte-parole de l'armée a refusé de commenter, indiquant que des détails supplémentaires seraient bientôt communiqués.

Israël a déclaré que ses forces de sécurité ciblaient le militantisme palestinien en Cisjordanie, où des centaines de milliers de colons israéliens vivent parmi les 2,7 millions de Palestiniens qui bénéficient d'une autonomie limitée sous occupation militaire israélienne.

Le Hamas, qui a accepté un cessez-le-feu avec Israël dans la bande de Gaza le mois dernier, a condamné l'opération menée en Cisjordanie et a appelé la communauté internationale à intervenir pour y mettre fin.

L'opération israélienne sur Tubas semble être une extension d'une opération militaire lancée par Tsahal en janvier dans la ville de Djénine, dans le nord de la Cisjordanie. Cette opération s'est depuis étendue à d'autres villes palestiniennes du nord de la Cisjordanie, forçant des milliers de personnes à quitter leur domicile.

(Rédigé par Alexander Cornwell à Jérusalem et Nidal al-Mughrabi au Caire, version française Etienne Breban, édité par Sophie Louet)