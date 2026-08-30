 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Islande-Les résultats préliminaires donnent une victoire du "oui" au référendum
information fournie par Reuters 30/08/2026 à 03:01
Ajouter Boursorama à vos sources

Une courte majorité d'électeurs islandais est en faveur d'une reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE), selon les résultats préliminaires du référendum organisé à ce sujet relayés dimanche par la chaîne de télévision publique RUV.

Quelque 51,2% des électeurs ont apporté leur soutien à la proposition du gouvernement de relancer les négociations, tandis que 48,8% se sont prononcé contre cette proposition, a rapporté RUV après le décompte de 87.000 bulletins.

Aucune information concernant la participation au scrutin n'était disponible, alors que 270.000 personnes sont inscrites sur les listes électorales en Islande.

Une victoire du "oui" serait bien accueillie à Bruxelles, certains responsables estimant que l'Islande présente peu de risque et que la position géographique de l'île est attractive alors que la question de la sécurité dans l'Arctique prend de plus en plus d'importance.

(Johan Ahlander; version française Camille Raynaud)

© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank