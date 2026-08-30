Islande-Les résultats préliminaires donnent une victoire du "oui" au référendum

Une courte majorité d'électeurs islandais est en faveur d'une reprise des négociations d'adhésion à l'Union européenne (UE), selon les résultats préliminaires du référendum organisé à ce sujet relayés dimanche par la chaîne de télévision publique RUV.

Quelque 51,2% des électeurs ont apporté leur soutien à la proposition du gouvernement de relancer les négociations, tandis que 48,8% se sont prononcé contre cette proposition, a rapporté RUV après le décompte de 87.000 bulletins.

Aucune information concernant la participation au scrutin n'était disponible, alors que 270.000 personnes sont inscrites sur les listes électorales en Islande.

Une victoire du "oui" serait bien accueillie à Bruxelles, certains responsables estimant que l'Islande présente peu de risque et que la position géographique de l'île est attractive alors que la question de la sécurité dans l'Arctique prend de plus en plus d'importance.

(Johan Ahlander; version française Camille Raynaud)