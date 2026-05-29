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Islande: Le Parlement approuve un référendum en août sur l'UE
information fournie par Reuters 29/05/2026 à 07:54

Un restaurant dans le quartier du vieux port de Reykjavik

Un restaurant dans le quartier du vieux port de Reykjavik

Le Parlement islandais ‌a voté jeudi en faveur de la tenue ​le 29 août prochain d'un référendum consacré à la reprise ou non des négociations d'adhésion à l'Union européenne, ​soutenant ainsi le projet du gouvernement de centre-gauche de faire entrer ​le pays dans le bloc ⁠communautaire d'ici la fin de la décennie.

Si Reykjavik ‌avait abandonné en 2013 les négociations ouvertes quatre ans plus tôt avec Bruxelles en ​raison de l'arrivée ‌au pouvoir d'un gouvernement eurosceptique, la hausse ⁠du coût de la vie et la guerre en Ukraine ont relancé l'intérêt de l'île pour une ⁠intégration à ‌l'UE, comme le montrent les enquêtes d'opinion.

En ⁠cas de "oui" majoritaire lors du référendum d'août, les ‌électeurs islandais seront à nouveau appelés à ⁠approuver, lors d'un référendum ultérieur, les conditions ⁠d'adhésion à l'UE. ‌En cas d'une majorité de "non", a dit le gouvernement, ​le projet d'intégrer le ‌bloc communautaire sera abandonné.

Trente-quatre des 63 élus du Parlement ont voté ​en faveur de la tenue du référendum, 8 se sont prononcés contre, tandis que 14 ⁠élus se sont abstenus et 7 autres étaient absents.

L'Islande fait déjà partie du marché unique européen, de l'espace Schengen et de l'Association européenne de libre-échange. Elle est également membre de l'Otan.

(Louise Rasmussen à Copenhague; version ​française Jean Terzian)

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5 commentaires

  • 09:58

    quand on voit le très peu d'élus pour l'organisation d'un référendum, on se demande bien de quoi ils ont peur. En fait, l'avis du peuple ne les intéressent pas.

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