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Iran-La prix Nobel de la paix Narges Mohammadi hospitalisée à Téhéran
information fournie par Reuters 10/05/2026 à 21:39

Narges Mohammadi, lauréate iranienne du prix Nobel de la paix actuellement emprisonnée, a été transférée dans un hôpital de Téhéran et a obtenu un sursis à l'exécution de sa peine moyennant une caution élevée, a annoncé dimanche une fondation gérée par sa famille.

Âgée de 54 ans, Narges Mohammadi a obtenu le prix Nobel en 2023 alors qu'elle était en prison pour avoir mené une campagne en faveur des droits des femmes et de l'abolition de la peine de mort. Elle a été victime d'une crise cardiaque il y a deux semaines.

Sa famille avait demandé qu'elle soit transférée de Zanjan, au nord-ouest de Téhéran, où elle purgeait sa peine et où elle avait initialement été hospitalisée, afin qu'elle puisse bénéficier de meilleurs soins médicaux.

Elle se trouve désormais à l'hôpital Pars de Téhéran, où elle est prise en charge par sa propre équipe médicale, a indiqué la Fondation Narges Mohammadi dans un communiqué.

Narges Mohammadi a été condamnée en février à une nouvelle peine de sept ans et demi de prison quelques semaines avant que les États-Unis et Israël ne lancent leur guerre contre l'Iran. Le comité Nobel avait alors appelé Téhéran à la libérer immédiatement.

La fondation n'a fourni aucune précision concernant les modalités de sa libération sous caution ou la suspension de sa peine. "Cependant, une suspension ne suffit pas", a-t-elle dit. "Narges Mohammadi a besoin de soins spécialisés permanents. Nous devons veiller à ce qu'elle ne retourne jamais en prison."

(Hatem Maher et Elwely Elwelly ; version française Tangi Salaün)

Proche orient
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