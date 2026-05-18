Iran-La prix Nobel de la paix Narges Mohammadi est sortie de l'hôpital

Narges Mohammadi, lauréate iranienne du prix Nobel de la paix, a quitté l'unité de soins cardiaques où elle était hospitalisée à Téhéran et a pu rentrer chez elle, a annoncé lundi une fondation gérée par sa famille.

Âgée de 54 ans, Narges Mohammadi a obtenu le prix Nobel en 2023 alors qu'elle était en prison pour avoir mené une campagne en faveur des droits des femmes et de l'abolition de la peine de mort.

Elle aurait été victime fin mars d'une crise cardiaque. Elle a été transférée un mois plus tard à l'hôpital, d'abord dans la ville de Zanjan, au nord-ouest de l'Iran, du 1er mai au 10 mai, a précisé la fondation.

Narges Mohammadi a ensuite été transférée dans l'unité de soins cardiaques de l'hôpital Pars à Téhéran après une suspension temporaire de sa peine moyennant le paiement d'une caution, a ajouté la fondation.

"Son rétablissement nécessite une surveillance médicale stricte en dehors de la prison. La renvoyer en détention équivaut à une condamnation à mort", a déclaré la fille de Narges Mohammadi, Kiana Rahmani, selon des propos rapportés par la fondation.

Le ministère iranien des Affaires étrangères n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Les médias d'État n'ont fait aucune mention de cette affaire.

Narges Mohammadi a été condamnée en février à une nouvelle peine de sept ans et demi de prison quelques semaines avant que les États-Unis et Israël ne lancent leur guerre contre l'Iran. Le comité Nobel avait alors appelé Téhéran à la libérer immédiatement.

(Hatem Maher, rédigé par Elwely Elwelly, version française Blandine Hénault)