Iran: annulations de vols en série vers le Moyen-Orient
information fournie par AFP 01/03/2026 à 04:23

Un comptoir d'enregistrement de la compagnie Emirates à l'aéroport international de Gatwick, au sud de Londres, le 28 février 2026 ( AFP / Ben Stansall )

Les frappes lancées par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran ont entraîné l'annulation de plusieurs centaines de vols à travers le monde vers le Moyen-Orient, touchant particulièrement les compagnies du Golfe, en raison de la fermeture de plusieurs espaces aériens dans la région.

"Environ 4.218 vols" devaient arriver samedi dans les pays du Moyen-Orient et "966 d'entre eux ont été annulés, soit 22,9%". En incluant les vols sortants, le total des annulations s'élève à plus de 1. 800, selon Cirium, la société d'analyses spécialisée dans l'aviation.

Pour dimanche, 716 vols sont annulés sur 4.329 prévus à destination du Moyen-Orient, selon la même source.

- Compagnies du Golfe

Emirates, Qatar Airways et Etihad qui relient le continent américain, l'Europe, l'Afrique et l'Asie via leurs "hubs", soit environ 90.000 passagers en transit par jour sans compter les passagers à destination du Moyen-Orient même, ont été les plus touchées, selon Cirium.

- Air France

La compagnie française a annulé ses vols samedi vers Tel-Aviv et Beyrouth avant d'élargir ses annulations à Dubaï et Ryad samedi, et vers Tel-Aviv dimanche.

- Lufthansa

Lufthansa, le plus grand groupe européen dont font partie les compagnies suisse Swiss et italienne ITA Airways, a supprimé ses vols vers Tel-Aviv, Beyrouth, Amman, Erbil en Irak et Téhéran jusqu'au 7 mars.

- British Airways, Norwegian, Iberia, Finnair, Wizz Air

British Airways suspend ses vols vers Tel-Aviv et Bahreïn jusqu'à mardi, Norwegian les siens vers Dubaï jusqu'à mercredi.

L'espagnole Iberia Express a annulé son vol quotidien à destination de Tel-Aviv jusqu'à mardi.

La finlandaise Finnair a suspendu les vols vers Dubaï et Doha jusqu'à vendredi.

SAS a annulé ses vols entre Copenhague et Tel-Aviv samedi et dimanche.

La compagnie à bas coût hongroise Wizz Air a suspendu "tous les vols à destination et en provenance d'Israël, de Dubaï, d'Abou Dhabi et d'Amman jusqu'au 7 mars inclus". Les vols vers l'Arabie saoudite seront annulés jusqu'à lundi.

- Turkish Airlines

La compagnie turque a suspendu ses vols vers dix pays du Moyen-Orient.

Les vols à destination du Liban, de la Syrie, de l'Irak, de l'Iran et de la Jordanie ont été annulés jusqu'à lundi tandis que ceux à destination du Qatar, du Koweït, de Bahreïn, des Emirats arabes unis et d'Oman sont suspendus samedi.

- Grèce

La compagnie Aegean Airlines a annulé les vols vers et en provenance de Tel-Aviv, Erbil, Bagdad, Beyrouth, Dubaï et Abou Dhabi au moins jusqu'à mardi.

- Syrie, Liban

La compagnie nationale Syrian Air a annulé tous ses vols jusqu'à nouvel ordre, de et vers les aéroports de Damas et Alep.

Celle du Liban, Middle East Airlines, a annulé les vols de samedi à destination et en provenance de l'Irak, du Koweït, du Qatar et des Emirats arabes unis.

- Russie

La Russie a suspendu ses vols vers l'Iran et Israël "jusqu'à nouvel ordre".

- Air India

La compagnie indienne a décidé de suspendre "tous" ses vols "vers toutes les destinations au Moyen-Orient".

- SriLankan

Le transporteur national du Sri Lanka a annulé samedi 10 vols reliant Colombo à Doha, Dubaï, Dammam en Arabie Saoudite, Koweït et Ryad.

- Bangladesh

"Tous les vols à destination du Moyen-Orient sont suspendus en raison d'attaques en cours aux Emirats arabes unis, au Qatar, au Koweït et à Bahreïn", a déclaré Boshra Islam, porte-parole de la compagnie nationale Biman Bangladesh Airlines.

- Cathay

Le groupe hongkongais Cathay Pacific a suspendu les vols vers Dubaï et Ryad.

- Philippine Airlines

Les vols Manille–Doha, Ryad–Manille et Dubaï-Manille ont été annulés samedi ainsi qu'un vol Doha-Manille dimanche.

- Indonésie

Garuda Indonesia, la compagnie aérienne nationale de l'Indonésie, a suspendu ses vols à destination et en provenance de Doha "jusqu'à nouvel ordre".

- Etats-Unis et Canada

Les vols de United à destination de Tel-Aviv sont annulés jusqu'à lundi, ceux vers Dubaï jusqu'à dimanche.

Delta a suspendu ses vols New York-Tel-Aviv jusqu'à dimanche.

Air Canada "n'assure aucun vol" vers Israël samedi. Le vol Toronto-Dubaï parti vendredi soir est revenu au point de départ tandis que le même vol samedi a été annulé.

- EgyptAir, Air Algérie, Ethiopian, Kenya Airways

La compagnie nationale égyptienne EgyptAir a annoncé la suspension de ses vols à destination du Koweït, de Dubaï, de Doha, de Manama, d'Abou Dhabi, de Charjah, d'Al-Qassim, de Dammam, d'Erbil, de Bagdad, d'Amman, de Beyrouth et de Mascate.

Air Algérie a suspendu ses vols de samedi à destination d'Amman, Dubaï et Doha.

Ethiopian Airlines a annulé ses vols vers Amman, Tel-Aviv, Dammam et Beyrouth.

Kenya Airways a suspendu ses vols à destination de Dubaï Et Charjah jusqu'à nouvel ordre.

