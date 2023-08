Investissements d'avenir : face aux subventions américaines, Berlin muscle son fonds spécial

Ce fonds n'est pas décompté dans le budget régulier et ne fait donc pas voler en éclats les limitations de l'endettement d'une Allemagne fière de sa rigueur.

( AFP / CHRISTOF STACHE )

Alors que l'Europe s'inquiète des investissements massifs annoncés ces dernières années par l'administration Biden aux États-Unis, le gouvernement allemand veut augmenter de près de 35 milliards d'euros un budget spécialement dédié aux investissements d'avenir.

Le fonds "climat et transformation" (KTF) sera doté de "211,8 milliards d'euros entre 2024 et 2027", contre 177,5 milliards d'euros fléchés pour la période 2023-2026, a indiqué le ministère de l'Économie dans un communiqué mercredi. Cette enveloppe, indépendante du budget fédéral régulier, est dédiée aux investissements dits d'avenir, comme la décarbonation de l'industrie, le développement et l'amélioration du transport ferroviaire, la rénovation des bâtiments ou encore les semi-conducteurs.

L'urgence de muscler le dispositif s'était accru ces derniers mois. Les prix de l'énergie et les subventions massives à l'industrie verte des concurrents de l'Allemagne, États-Unis en tête, font planer un risque de désindustrialisation dans la première économie européenne. "Nous créons les bases pour que la décarbonation et la numérisation créent des opportunités pour l'avenir", s'est félicité mercredi le ministre libéral des Finances Christian Lindner.

Tour de passe-passe budgétaire

Créé en 2010, ce fonds initialement doté de quelques centaines de millions d'euros, a considérablement gonflé à partir de 2021, avec l'arrivée au pouvoir du chancelier Olaf Scholz et de la coalition rassemblant sociaux-démocrates, écologistes et libéraux. Le statut spécial du KTF permet au gouvernement de respecter la rigueur prônée par le ministre des Finances Christian Lindner puisqu' il n'est pas décompté dans le budget régulier et ne fait donc pas voler en éclats les limitations de l'endettement, au point que ses détracteurs parlent d'un tour de passe-passe, voire d'un "fonds à tout faire".

Il permet également au ministre des Finances de trouver un terrain d'entente avec son homologue de l'Économie et du Climat Robert Habeck, qui plaide pour augmenter les dépenses budgétaires afin de soutenir la transition énergétique du pays.

Dans le détail, 18,6 milliards d'euros sur quatre ans seront consacrés à développer l'industrie de l'hydrogène, sur laquelle mise Berlin pour résoudre le problème de l'intermittence des énergies renouvelables. Berlin investira au total 12,5 milliards d'euros entre 2024 et 2027 dans son réseau ferroviaire, qu'il considère comme une priorité pour réduire l'impact carbone du secteur allemand des transports. L'automobile électrique et la microélectronique seront financés en 2024 respectivement à hauteur de 4,7 milliards et 4,1 milliards. Un plan d'isolation des logements coûtera 18,8 milliards d'euros.

Ces dépenses seront financées notamment par le système européen d'échange de quotas d'émission de CO2 et par la tarification nationale du carbone. Ce prix atteindra d'ailleurs l'an prochain 40 euros par tonne de CO2, contre 30 euros actuellement.

Ce plan de financement doit toutefois encore faire l'objet d'un débat et d'un vote au Bundestag, le Parlement allemand, en même temps que le budget 2024, à partir de septembre.