Investir dans l’économie solidaire

La Maison Saint-Charles à Paris est une résidence intergénérationnelle appartement à Habitat et Humanisme, association luttant contre les situations d'exclusion et d'isolement. (© Julie Limont)

La finance solidaire, associée notamment au label Finansol, vous permet de placer vos économies dans des entreprises et des structures qui ont un réel impact social.

Pour donner du sens à votre épargne, la finance solidaire est une bonne solution. Elle offre la possibilité d’investir dans des activités destinées à lutter contre l’exclusion et à améliorer la cohésion sociale.

Il s’agit plus concrètement de financer des coopératives, des associations, des mutuelles ou encore des entreprises commerciales qui relèvent de l’économie sociale et solidaire (ESS) et qui disposent bien souvent de l’agrément Esus (Entreprise solidaire d’utilité sociale).

La finance solidaire est «une composante de la finance durable car elle favorise l’intérêt de la collectivité sur le long terme», explique la Banque de France. Outre un objectif social ou d’intérêt général, comme la lutte contre le mal-logement, l’accès à l’emploi, à l’éducation, à la culture ou à l’eau, les structures agréées Esus doivent disposer d’une gouvernance démocratique associant les parties prenantes, et réinvestir la majorité de leurs bénéfices dans l’entreprise pour assurer son développement.

Ces organismes peuvent opérer en France comme à l’étranger. Néanmoins, ils sont toujours non cotés en Bourse.

De multiples produits financiers s’offrent à vous pour investir dans cette économie. La finance solidaire se retrouve à travers des livrets bancaires, des contrats d’assurance vie, des produits d’épargne salariale