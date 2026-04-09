information fournie par Boursorama avec AFP • 09/04/2026 à 08:35

Intersport se maintient en 2025 et repart à la conquête de la péninsule ibérique

Intersport France a vu son chiffre d'affaires très légèrement progresser en 2025, de 1% à 3,91 milliards d'euros, a annoncé jeudi la coopérative qui souhaite reconquérir le marché ibérique.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

Un "bilan de transition", selon le PDG d'Intersport France-Belgique-Espagne-Portugal Gérard Leclerc.

Cette faible croissance s'inscrit dans un marché du textile et des chaussures de sport en France de 10,3 milliards d'euros, en léger recul de 2% en 2025, selon le cabinet Circana.

Portée par les ventes en ligne, l'entreprise a toutefois annoncé une croissance de 10% du chiffre d'affaires sur son site internet.

En 2025, Intersport a occupé la première place en parts de marché dans les catégories Football et Running, avec respectivement 56% et 34,2%, selon une étude commandée par la coopérative au cabinet Circana.

Avec près de 1.000 magasins sur le territoire, Intersport, qui avait absorbé 68 magasins Go Sport en 2023, revendique près de neuf ventes sur dix à un client possédant une carte de fidélité.

L'entreprise entend poursuivre cet ancrage local à travers des partenariats avec des clubs.

À la veille du Mondial-2026, l'enseigne partenaire officielle de la FFF espère capitaliser sur ce rendez-vous en vendant 180.000 maillots de l'équipe de France.

Après la mise sous tutelle de sa filiale espagnole en 2025, pour "mauvaise gestion" selon M. Leclerc, l'enseigne entend se relancer en créant une "filiale ibérique dédiée" en Espagne et au Portugal.

Cette filiale regroupera les 30 magasins restants en Espagne et un magasin à Porto qui ouvrira en août. "Notre ambition est d'ouvrir 10 magasins supplémentaires d'ici 2027", a déclaré le PDG.

Le groupe a également annoncé vouloir poursuivre le développement de ses marques propres (McKinley, Nakamura, Energetics...) qui ont représenté 17% des ventes en 2025, avec un objectif "de 20 à 35% en 2030", selon M. Leclerc.