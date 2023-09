"Interdire les grèves" avant les grands évènements? Karl Olive évoque des "lois d'exception" et enflamme l'opposition

Les partis ont immédiatement réagi aux propos du député du camp présidentiel, en y voyant notamment une mesure de rétorsion.

Karl Olive, le 7 mai 2022, à Paris ( AFP / LUDOVIC MARIN )

L'opposition, de gauche mais pas seulement, s'est indignée dimanche 10 septembre après la proposition du député Renaissance Karl Olive d'interdire "manifestations" et "préavis de grève" avant les grands évènements sportifs.

"On va avoir les jeux Olympiques, on va avoir quatre milliards de téléspectateurs, et on va encore se draper parce qu'une minorité vient siffler, vient faire des grèves de façon opportune... D'ailleurs moi je serais pour des lois d'exception sur le sujet", a déclaré dimanche matin le député des Yvelines, ancien journaliste sportif, sur franceinfo .

L'élu a précisé que ces lois d'exception viseraient les "manifestations" et "préavis de grèves" citant comme exemple les perturbations avant la finale de la Ligue des champions de football l'année dernière à Saint-Denis.

L'opposition a immédiatement réagi, en y voyant une mesure de rétorsion, en se référant aux sifflets et huées qui ont accompagné un discours d'Emmanuel Macron vendredi au stade France lors de l'ouverture de la Coupe du monde de rugby.

"Après les arrêtés anti-casseroles, la loi anti-sifflets ?"

"Quand 80.000 spectateurs qui ne se connaissent pas, sifflent le président de la République, le sage s'interroge sur les raisons plutôt que de proposer une loi d’exception. La réponse est plus de démocratie pas plus d'autocratie", a écrit sur X (anciennement Twitter) le premier secrétaire du PS Olivier Faure. "Bientôt l'ablation des cordes vocales pour empêcher les huées contre le roi Macron ?", s'est interrogé le coordinateur de LFI Manuel Bompard, alors que le porte-parole du PCF Ian Brossat a demandé: "Après les arrêtés anti-casseroles, la loi anti-sifflets ?".

De l'autre côté de l'échiquier politique le député RN Jordan Guitton a dénoncé une "tendance autoritaire dangereuse" alors que le sénateur LR Alain Houpert a moqué une "vassalité" qui n"'a plus de limite... même pas celle du ridicule". Rapidement, Karl Olive a tenu à préciser sur X qu'il ne "parlait pas" d'interdire les sifflets. "Interdire les grèves (dans les transports par exemple) les veilles et avant-veilles de grands événements internationaux ne me paraît par incohérent", a-t-il maintenu.