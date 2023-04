Interdictions des trottinettes en libre-service à Paris : les loueurs "prennent acte" du vote, mais le jugent peu représentatif

Au total, les trois opérateurs emploient quelque 800 personnes à Paris sur l'activité de location de trottinettes.

( AFP / - )

Les trois opérateurs de trottinettes électriques Dott, Lime et Tier Mobility acceptent le résultat du vote dimanche 2 avril des Parisiens contre le maintien des trottinettes électriques en libre-service à Paris. Mais ils dénoncent un scrutin asymétrique et une faible participation. Ils ont par ailleurs confirmé que leur service "ne sera pas renouvelé à partir du 1er septembre".

"Nous prenons acte de cette consultation inédite , dont la mobilisation aurait pu être plus large et représentative si les modalités de la votation avaient été différentes : plus de bureaux de vote, scrutin électronique, information municipale" indique un communiqué commun publié dimanche soir.

"6,7% des Parisiens inscrits sur les listes électorales se sont exprimés", soit "4,2% de la population parisienne" indique le texte : "Cela a conduit à creuser un fossé entre le pour et le contre, d'une amplitude rarement observée dans un vote en France qui reflète des conditions asymétriques".

400.000 personnes impactées par mois

"Le résultat de cette votation aura un impact direct sur les déplacements de 400.000 personnes par mois " soulignent les trois opérateurs.

"À partir de maintenant, notre priorité en tant qu'employeurs responsables est d'assurer l'avenir de nos salariés". Au total, les trois entreprises emploient quelque 800 personnes à Paris sur l'activité de location de trottinettes.

Dott, Lime et Tier Mobility espèrent à présent "une reprise rapide du dialogue avec la Mairie afin de discuter des prochaines étapes" et précisent qu'ils vont continuer "d'offrir des services de location de vélos électriques" à Paris.

Mathieu Gorse, le directeur général de Dott avait indiqué dimanche matin sur RMC que l'activité location de trottinettes représentait environ un tiers de son chiffre d'affaires à Paris et que la mairie allait aussi perdre en interdisant les trottinettes quelque 930.000 euros que lui versaient annuellement les trois opérateurs.