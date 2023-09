Interdiction de l'Abaya : plus de 500 établissements "potentiellement concernés", selon Gabriel Attal

Le ministre a précisé que les modalités de l'expérimentation sur l'uniforme à l'école seraient précisées à l'automne.

( AFP / NICOLAS TUCAT )

Un peu plus de 500 établissements sont "potentiellement concernés" par la question de l'abaya, alors que le gouvernement a interdit le port de ce vêtement à l'école, a indiqué lundi 4 septembre le ministre de l'Éducation nationale Gabriel Attal.

"Il y a 513 établissements que nous avons identifiés comme potentiellement concernés par cette question-là à la rentrée scolaire", a affirmé Gabriel Attal sur RTL . "On a beaucoup travaillé avec les équipes de l'Éducation nationale, aussi avec le ministère de l'Intérieur sur ce sujet-là, pour identifier les établissements dans lesquels on sait qu'a priori cette situation va se présenter."

"Il y a un peu plus de 2.000 personnels qui sont formés sur ces questions qu'on a positionnés dans les établissements pour lesquels on sait que ce sujet va se manifester", a-t-il encore précisé, citant "des inspecteurs d'académies, des personnels laïcité et valeurs de la République des rectorats".

Rentrée "sensible"

Quelque 12 millions d'élèves font leur retour à l’école lundi, avec une rentrée marquée notamment par l'interdiction de l'abaya, longue robe traditionnelle couvrante portée par certaines élèves musulmanes. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a adressé un message aux forces de l'ordre pour souligner "le caractère sensible que revêt cette rentrée" sur les atteintes à la laïcité en milieu scolaire.

Interrogé sur l'idée d'une interdiction des signes religieux pour les parents accompagnant les sorties scolaires, le ministre de l'Éducation a indiqué qu'il n'y était pas favorable, évoquant "la distinction sur ce qui se passe dans l'école et ce qui se passe en dehors de l'école". "Ce qui m'importe, c'est ce qui se passe dans l'école" , a-t-il dit.

Gabriel Attal a par ailleurs indiqué qu'il "annoncerait à l'automne" les "modalités d'expérimentation" sur l'uniforme à l'école, qu'il souhaite mettre en place. "Je suis pas sûr que ce soit une solution miracle qui permette de régler tous les problèmes de l'école. Mais en tout cas je pense qu'elle mérite d'être testée", a-t-il souligné.

"Je vois bien qu'il y a des prises de position d'élus en nombre ces derniers jours sur cette question de l'uniforme", a-t-il poursuivi. "J'invite ces élus à se rapprocher de mes services pour proposer concrètement les établissements dans lesquels ils souhaiteraient expérimenter une tenue scolaire unique, et j'annoncerai à l'automne les modalités d'expérimentation qui nous permettront de tester cette solution."

Les présidents LR des Conseils départementaux des Alpes-Maritimes et des Bouches-du-Rhône se sont proposés pour expérimenter l'uniforme au collège, emboîtant le pas du patron des Républicains Éric Ciotti.